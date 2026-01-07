我是廣告 請繼續往下閱讀

▲耶茲去年在道奇過得不如意，今年以1年500萬美元短約加盟同城的洛杉磯天使。（圖／美聯社／達志影像）

根據ESPN報導，洛杉磯天使今（7）日正式宣布簽下前道奇38歲明星右投耶茲（Kirby Yates），補強牛棚戰力，耶茲去年以1年1300萬美元合約加入道奇，但成績差強人意，整季出賽50場、ERA+僅80未達聯盟平均，季後道奇也無意簽回，連洛城球迷也在留言區忍不住譏諷天使球團，「又撿道奇不要的前明星球員。」耶茲自2014年登上大聯盟，生涯2度入選明星賽，累積472場登板拿到98次救援成功，2024年在遊騎兵投出單季1.17防禦率超狂成績，讓他獲得道奇提供一紙1年1300萬美元大約，但他今年成績不佳，例行賽出賽50場，貢獻41.1局，雖收下3救援、15次中繼成功，但防禦率暴漲至5.23，甚至未被帶到季後賽當中。球季結束後，道奇球團率先透露無意簽回耶茲，讓他投身自由市場，如今確定以1年500萬美元轉戰與道奇同城的天使，展開第10年MLB職業生涯。天使過往曾坐擁大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）兩大世界巨星，但球團因預算考量等諸多因素，補強時常讓人摸不著頭緒，簽下大量前明星選手也不見起色，今年休賽季，他們再度以相同模式進行，延攬包含前藍鳥終結者羅曼諾（Jordan Romano）、37歲的帕默倫茲（Drew Pomeranz）與馬諾亞（Alek Manoah）等人。看到天使並未在自由市場投入太多資金，反而是將錢砸在身手滑落的前明星球員，此番作為讓洛城球迷也看不下去，紛紛噴向以強勢主導的老闆莫雷諾（Arte Moreno）為首的制服組太荒唐，「又撿道奇不要的」、「到底要簽幾個，根本沒有一個投出回春身手」、「老兄，你們在洛杉磯，不是密爾瓦基」