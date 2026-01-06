我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB官網昨日公布2025年新秀排名前25名，全票當選美聯年度最佳新秀的運動家大物新人柯茲（Nick Kurtz）位列榜首，隊友威爾遜（Jacob Wilson）排第2，至於2位效力洛杉磯道奇的亞洲球員，《OSEN》在此榜單中排名第一的，是曾單場打出4轟的運動家大物新人柯茲，其次為以超低被三振率，一度成為話題人物的威爾遜，下半季崛起的芝加哥小熊強投霍頓（Cade Horton）排在第3，第4為亞特蘭大勇士新人捕手鮑德溫（Drake Baldwin），他也是本季的國聯新人王得主，佐佐木朗希則靠季後賽出色表現，被排在第25名。至於金慧成，例行賽獲得71場出賽、總計170個打席打出45支安打、3轟與17分打點，打擊率2成80，OPS.699，OPS+95同樣未達聯盟平均，最終並未出現在榜單中。韓國媒體《My Daily》報導稱，「如果沒有非凡貢獻，很難進入前25名。對於道奇來說，勉強擠進第25名的是佐佐木朗希，而不是金慧成。」隨後也對於金慧成的既定事實表達遺憾，「他在季後賽中幾乎沒有存在感。只作為代跑和代打，出場2場比賽。」最後《My Daily》補充道，「美國職棒大聯盟就像一個叢林，每年都會出現一些表現瘋狂的新秀，看看排名第1到第25的名單，你只能表示贊同。」