我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（8）日與自家27歲火球後援投手格拉特羅爾達成共識，雙方簽下一紙1年280萬美元（約新台幣8800萬元）合約，成功避免2026年球季進入薪資仲裁程序，道奇也成功將這位在2023年繳出宰制級別的牛棚投手續留在陣中。格拉特羅爾在2025年因右肩關節唇手術整季報銷，前一季（2024年）也因肩膀與腿後肌傷勢影響，例行賽僅出賽7場、季後賽3場，長時間缺陣讓道奇牛棚戰力大受影響。上季道奇後援群在關鍵時刻欠缺穩定的右投壓制力，除了格拉特羅爾的缺陣外，也與崔南（Blake Treinen）、耶茲（Kirby Yates）狀況不穩，以及柯派克（Michael Kopech）、菲利普斯（Evan Phillips）傷勢不斷皆有關聯。道奇專門媒體《Dodgers Nation》指出，格拉特羅爾在2024年受傷後復健進度一度讓外界猜測能否於2025賽季季後賽回歸，但他最終選擇專心復原，將重心放在2026年球季。葛拉特羅也在去年10月透過社群平台向球迷表示，復健過程並不輕鬆，雖然無法在季後賽上場令人遺憾，但已全力為新賽季做準備。格拉特羅爾上一次完整健康出賽為2023年，當季登板68場、投67.1局，防禦率僅1.20，是聯盟最具宰制力的後援投手之一。自2020年至2023年，他累積173.2局投球，防禦率2.69，生涯在道奇出賽178場，對右打者的被上壘指數（OPS）僅0.524。儘管四縫線與伸卡球均速接近99英里，但他以高達62.5%的滾地球率見長，而非大量三振。隨著2026年賽季的即將到來，格拉特羅爾勢必也要找回過往身手，以及保持身體健康，他的表現也同樣關乎他未來能爭取到的合約價值。