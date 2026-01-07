第6屆世界棒球經典賽C組賽事，即將於3月5日開打，中華隊晉級路上最大對手莫過於韓國。本屆韓國「打高投低」態勢更明顯，相比打線上有金河成、李政厚與金慧成3大MLB球員坐鎮，本土投手戰力相較弱勢，過去兩隊經典賽4度交手，中華隊都苦吞敗仗，本屆預賽最終戰有機會一雪前恥，全力瞄準隊史在WBC對戰韓國的首勝。
經典賽前4屆都上演台韓大戰 台灣苦吞4連敗
經典賽前4屆，中華隊、韓國預賽都被分在一起，2006年開幕戰由台韓大戰上演，韓國當時以2：0勝出，最終也如願晉級複賽，第2屆韓國再以9：0大勝，第3屆中華隊與韓國攜手晉級，但對戰時以2：3吞敗，第4屆韓國則在主場高尺巨蛋，以11：8送給台灣對戰4連敗。
道奇球星艾德曼缺席 韓國打線仍有3球星坐鎮
儘管亞洲棒球長期為台、日、韓三國競爭，但韓國在經典賽對中華隊無往不利也是事實，本屆賽會效力洛杉磯道奇的金慧成已確定投入第一階段春訓，金河成、李政厚2大咖MLB球員，也有望後續會合國家隊，本土則有金倒永、安賢民等長打新星竄出，儘管道奇球星艾德曼（Tommy Edman）開刀缺陣，韓國打線火力依舊兇猛如昔。
「打高投低」態勢明顯 韓國得仰賴韓裔戰力
但相比讓人放心的野手群，韓國近年來新生代投手戰力相較黯淡，從韓職長期「打高投低」態勢中也能看出端倪，各項數據幾乎都呈現洋投霸榜趨勢。
今年防禦率最低本土投手為33歲的LG雙子王牌任燦圭（3.03），再來是38歲昔日國家隊王牌柳賢振（3.23），去年12強遭到台灣狙擊的下勾投手高永表，防禦率3.30排到本土第4，而他也已34歲。本土中、新生代投手中，近年最耀眼球星為三星獅王牌元兌仁，他今年再度拿下12勝4敗佳績，防禦率3.24，若韓國將投手戰力集中於對中華隊之戰，元兌仁就是可能的先發人選。
韓國總教練柳志炫因而期望透過大聯盟級韓裔戰將，強化投手戰力，包含已表態高度參戰意願的聖路易紅雀「火球男」歐布萊恩（Riley O’Brien），預計將扛下終結者，另還有本季於大聯盟仍有12場出賽的唐寧（Dane Dunning）與效力韓職的懷特（Mitch White）等人，3人最終是否參戰，對於韓國而言至關重要。
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克
