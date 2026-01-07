我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克 ▲金河成曾拿下大聯盟工具人金手套獎，打擊也有佳績，是韓國內野最大咖球星。（圖／美聯社／達志影像） ▲當家球星李政厚（右）是否會點頭參戰經典賽，對韓國戰力影響甚鉅。（圖／美聯社／達志影像）



第6屆世界棒球經典賽C組賽事，即將於3月5日開打，中華隊晉級路上最大對手莫過於韓國。本屆韓國「打高投低」態勢更明顯，相比打線上有金河成、李政厚與金慧成3大MLB球員坐鎮，本土投手戰力相較弱勢，經典賽前4屆，中華隊、韓國預賽都被分在一起，2006年開幕戰由台韓大戰上演，韓國當時以2：0勝出，最終也如願晉級複賽，第2屆韓國再以9：0大勝，第3屆中華隊與韓國攜手晉級，但對戰時以2：3吞敗，第4屆韓國則在主場高尺巨蛋，以11：8送給台灣對戰4連敗。儘管亞洲棒球長期為台、日、韓三國競爭，但韓國在經典賽對中華隊無往不利也是事實，本屆賽會效力洛杉磯道奇的金慧成已確定投入第一階段春訓，金河成、李政厚2大咖MLB球員，也有望後續會合國家隊，本土則有金倒永、安賢民等長打新星竄出，儘管道奇球星艾德曼（Tommy Edman）開刀缺陣，韓國打線火力依舊兇猛如昔。但相比讓人放心的野手群，韓國近年來新生代投手戰力相較黯淡，從韓職長期「打高投低」態勢中也能看出端倪，各項數據幾乎都呈現洋投霸榜趨勢。今年防禦率最低本土投手為33歲的LG雙子王牌任燦圭（3.03），再來是38歲昔日國家隊王牌柳賢振（3.23），去年12強遭到台灣狙擊的下勾投手高永表，防禦率3.30排到本土第4，而他也已34歲。本土中、新生代投手中，近年最耀眼球星為三星獅王牌元兌仁，他今年再度拿下12勝4敗佳績，防禦率3.24，若韓國將投手戰力集中於對中華隊之戰，元兌仁就是可能的先發人選。韓國總教練柳志炫因而期望透過大聯盟級韓裔戰將，強化投手戰力，包含已表態高度參戰意願的聖路易紅雀「火球男」歐布萊恩（Riley O’Brien），預計將扛下終結者，另還有本季於大聯盟仍有12場出賽的唐寧（Dane Dunning）與效力韓職的懷特（Mitch White）等人，3人最終是否參戰，對於韓國而言至關重要。