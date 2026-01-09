我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到2個月，中華隊將在1月15日展開集訓，不過旅美投手鄧楷威今（9）日發出聲明，確定婉拒中華隊邀請，不會參與本屆經典賽。鄧楷威的缺席，無疑是對中華隊投手戰力的一大損失，不過站在選手視角，有了連2年登上大聯盟的經驗，今年春訓勢必要好好把握。對鄧楷威來說，今年球季無論留在巨人隊或是被交易，都必須在總教練心中留下一席之地。現年27歲的鄧楷威，2018年展開旅美生涯，2019年首度穿上中華隊球衣，參加第29屆亞錦賽，成為奪冠一員。2023年鄧楷威加入第5屆經典賽中華隊，不過在接近正賽前才返台報到，最終於預賽留下不理想的成績，僅登板1場，未能解決任何人次便黯然退場。2024年賽季，鄧楷威首度升上大聯盟，後援出賽4場，防禦率高達9.82。去年球季，鄧楷威再度獲得大聯盟出賽機會， 出賽8場，其中7場先發，拿下2勝4敗，防禦率6.37，整體表現優於2024年賽季。鄧楷威四縫線均速93.2英里（約150公里），並能投出橫掃球（Sweeper）、曲球、伸卡球與變速球等多樣球種。韓媒日前曾報導，鄧愷威若參與經典賽，會是一張「隱形王牌」，將在短期賽事成為關鍵。不過鄧楷威最終選擇婉拒中華隊邀請，專心備戰大聯盟春訓，他坦言這是一個非常困難的決定。去年休賽季，巨人隊更換總教練，由47歲的維特洛（Tony Vitello）執掌兵符，中職會長蔡其昌日前受訪時就曾透露，巨人隊換主帥後，讓鄧楷威對於參賽與否有了考慮、猶豫。加上巨人隊先發投手展力充足，日前還簽下豪瑟（Adrian Houser），預計與韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）、魯普（Landen Roupp）組成先發輪值，鄧楷威想在新帥面前「卡位」勢必面臨挑戰。日前曾有美媒建議，若巨人隊與洛磯隊有交易打算，可將鄧楷威擺上交易台，即便鄧楷威轉往新球隊發展，同樣要在春訓拿出好表現，讓新球隊主帥留下好印象，就算最後從3A出發，至少能卡到前2順位，等待隨時被叫上大聯盟的機會。從鄧楷威的視角來看，經過前2年的洗禮，更懂得如何站穩大聯盟，也因此去年10月31日就提早返美，全面投入休賽季訓練計畫，展現「卡位」的決心。