▲台灣傳奇球星「不死鳥」郭泓志曾在2006年以現役大聯盟球員身分代表經典賽中華隊出戰。（圖／美聯社／達志影像）

王建民在2013年代表我國出征經典賽。（圖／葉政勳攝）

▲在2023年的第五屆賽事中，中華隊雖然因對戰失分率慘遭淘汰，但曾擊敗身價驚人的對手。當時中華隊唯一的大聯盟球員張育成，登記薪資僅為90萬美元。（圖／記者葉政勳攝，2025.02.26）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於今年3月點燃戰火，正當國人期待中華隊能從資格賽突圍、重返正軌之際，今（9）日卻傳出投手徵召的重大遺憾。台灣目前唯一現役大聯盟好手鄧愷威，稍早透過經紀公司發表正式聲明，宣布將婉拒本次中華隊的徵召，選擇留在舊金山巨人隊全力備戰大聯盟新球季。上一屆我國大聯盟球員薪水為90萬美元（約合新台幣2843萬元），本屆此數字恐將歸零，在各隊之中敬陪末座。鄧愷威在聲明中表示，這是一個極其艱難的決定。他在整體身體狀況、球團未來規劃的全面評估下，決定以大聯盟球季為重。他坦言理解這個決定會讓期待已久的台灣球迷失望，但為了能在最高殿堂站穩腳跟並爭取穩定輪值，最終只能做出此一痛苦抉擇。鄧愷威的缺席，不僅讓中華隊投手群少了一名強投，更意味著一項令人擔憂的數據可能歸零：本屆中華隊恐怕將出現「完全沒有」現役大聯盟球員在陣的窘境。2009年，我國有8名旅外球員參戰，姜建銘（讀賣巨人）、耿伯軒（多倫多藍鳥1A）、郭泓志（洛杉磯道奇）、林英傑（東北樂天金鷹）、陽耀勳（福岡軟體銀行鷹）、陽仲壽（北海道日本火腿鬥士）、胡金龍（洛杉磯道奇1A）、林威助（阪神虎）。2009年，我國有9名旅外球員參戰，倪福德（老虎3A）、增菘瑋（印地安人2A）、陳鴻文（小熊2A）、羅嘉仁（太空人高階1A）、李振昌（印地安人高階1A）、林哲瑄（紅襪高階1A）、林威助（阪神）蔣智賢（紅襪高階1A）、郭嚴文（紅人1A）。2013年，我國有6名旅外球員參戰，陽岱鋼（北海道日本火腿鬥士）、林哲瑄（休士頓太空人）、陽耀勳（福岡軟體銀行）、王躍霖（芝加哥小熊1A）、王溢正（橫濱DeNA海灣之星）、林羿豪（讀賣巨人二軍）。2017年，我國有5名旅外球員參戰，羅國華（高知鬥犬）、宋家豪（東北樂天金鷹）、陳冠宇（千葉羅德海洋）、江少慶（克里夫蘭印地安人1A）、郭俊麟（埼玉西武獅）。2023年，我國有7名旅外球員參戰，鄧愷威（舊金山巨人2A）、宋家豪 日本、東北樂天金鷲鄭宗哲（匹茲堡海盜1A）、林子偉（長島鴨）、張育成（波士頓紅襪）、吳念庭（埼玉西武獅）、王柏融（北海道日本火腿鬥士育成球員）。台灣在賽史上為二當屆現役的大聯盟球員僅有郭泓志和張育成，如果將參賽前後一個賽季都有在大聯盟登板的王建民也算進去，也僅有3人。在2023年的第五屆賽事中，中華隊雖然因對戰失分率慘遭淘汰，但曾擊敗身價驚人的對手。當時中華隊唯一的大聯盟球員張育成，登記薪資僅為90萬美元，卻帶領全隊力克大聯盟薪資合計高達4990萬美元的荷蘭隊（光是Bogaerts一人薪資就是張育成的27倍），以及薪資2650萬美元的古巴隊。中華隊的對手的大聯盟球員薪資高達9280萬美元（約合新台幣30.3億元）。當年的中華隊以「以小搏大」的精神感動全台，然而今年在缺少鄧愷威這位唯一的MLB等級巨投後，中華隊將必須仰賴更多中華職棒（CPBL）好手以及其他層級的旅外小將撐起一片天。面對即將到來的資格賽，如何凝聚戰力、複製去年的進攻火力和鬥志，將成為總教練與教練團迫在眉睫的難題。