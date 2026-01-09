我是廣告 請繼續往下閱讀

日職埼玉西武獅今（9）在台舉辦林安可加盟記者會，也分享未來幾個月規劃，林安可1月底就將前往日本，參與西武獅2月份春訓，能否如期參加經典賽成為未知數，當球團被問到是否會放行讓林安可參加經典賽時，西武獅球團代表取締役社長奧村剛透露，「基於球團考量，現在無法百分百確定讓安可參加。」林安可本人則透露，目前規劃下周的第一階段集訓，確定會報到，跟著中華隊一起練習，1月底準備前往日本，2月展開西武獅春訓，「希望可以先適應那邊的生活跟球風，在開季就可以有所貢獻。」至於經典賽出賽狀況，林安可本人透露還不確定，但會把自己準備好，西武獅球團則說，「理解林安可對中華隊是很重要戰力，也知道林安可想為國家隊出戰的想法，但基於球團考量，現在無法百分百確定讓安可參加。」記者會上，西武獅高層也被問到外界最關心的合約細節，奧村剛則表示，依照日職慣例，相關金額在這裡不便對外說明，但強調球團對林安可的期待是「長長久久」，因此提供的是複數年合約，希望林安可能在西武穩定發展、持續貢獻。