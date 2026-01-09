日職埼玉西武獅今（9）在台舉辦林安可加盟記者會，也分享未來幾個月規劃，林安可1月底就將前往日本，參與西武獅2月份春訓，能否如期參加經典賽成為未知數，當球團被問到是否會放行讓林安可參加經典賽時，西武獅球團代表取締役社長奧村剛透露，「基於球團考量，現在無法百分百確定讓安可參加。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
集訓確定會報到：先跟著中華隊一起練

林安可本人則透露，目前規劃下周的第一階段集訓，確定會報到，跟著中華隊一起練習，1月底準備前往日本，2月展開西武獅春訓，「希望可以先適應那邊的生活跟球風，在開季就可以有所貢獻。」

至於經典賽出賽狀況，林安可本人透露還不確定，但會把自己準備好，西武獅球團則說，「理解林安可對中華隊是很重要戰力，也知道林安可想為國家隊出戰的想法，但基於球團考量，現在無法百分百確定讓安可參加。」

合約細節未公開　僅透露是複數年合約

記者會上，西武獅高層也被問到外界最關心的合約細節，奧村剛則表示，依照日職慣例，相關金額在這裡不便對外說明，但強調球團對林安可的期待是「長長久久」，因此提供的是複數年合約，希望林安可能在西武穩定發展、持續貢獻。

林安可相關報導：

🔥日職／林安可正式披上西武獅73號戰袍！統一獅隊史第2位旅日球星

相關新聞

經典賽／再披中華隊戰袍？黃子鵬語帶保留：現階段盡快融入新球隊

經典賽／賽揚怪物參戰！史金恩茲披美國戰袍　難忘2017奪金一刻

經典賽／韓國迎「煉獄級」賽程！晚場先打日本　14小時再戰中華隊

中職／林詩翔新球季好「薪」情！月薪3倍跳　更入選經典賽中華隊