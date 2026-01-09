我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅重砲外野手林安可正式加盟日本職棒埼玉西武獅，今（9）日舉行加盟記者會上，除了球團高層與本人談話外，統一獅總教練林岳平也出席，直播當下有球迷發現，林岳平在一旁似乎面色凝重、若有所思，林岳平聽聞後否認，笑說現在心情很開心，只是回憶起2020年林安可新人年時的回憶，「2020年，我還是菜鳥總教練，也是安可的新人年，那時候他想發展二刀流，讓我覺得是一個『很棘手』的選手。」林安可具備出色身體條件，剛進入中職時還打算以「二刀流」發展，林岳平坦言，當時很煩惱該如何讓他兼顧投手與打者身分，「在不耽誤選手發展的前提下，協助完成這個理想，並非一件容易的事。」後續林安可第一個完整一軍賽季，就拿到全壘打王，林岳平在2020年季後再度與林安可深談未來方向，「我問他，『還要繼續往二刀流發展嗎？』那時有溝通過，未來要以打者身分，繼續旅外目標前進。」林岳平笑說，現在回頭看，幸好當時跟他一起做出正確決定，還開玩笑地說，「如果當年繼續往投手方向發展，現在可能只是一名餵球投手。」談到林安可當時在打擊上展現的天賦與爆發力。林岳平形容，林安可就是那種「不用練習，就有辦法打出全壘打的打者」統一獅去年將當家王牌古林睿煬送出國，今年主砲林安可也旅外，頓失兩大戰力，林岳平作為總教練，仍樂見子弟兵往更高舞台邁進，「其實我現在心情是很開心的，沒有那麼沉重。」