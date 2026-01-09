我是廣告 請繼續往下閱讀

NPB日本職棒埼玉西武獅今（9）日正式在台舉辦林安可加盟記者會，球團高層代表取締役社長奧村剛、以及資深顧問潮崎哲也為其披上73號球衣以及球帽，潮崎哲也談到為何簽下林安可，主因就是球隊進攻火力不足，「希望安可補強我們的弱點，儘管會面臨隊內競爭，但相信他能脫穎而出。」現年28歲的林安可，是中職近代最具代表性的本土重砲，本季出賽90場就繳出3成18打擊率、23轟與73分打點成績單，如今加盟西武獅，有望補上球隊孱弱的外野火力。潮崎哲也稱讚林安可，在中職拿到許多獎項，「打擊方面，尤其是長打，是我們最重視的地方。」隨後他也坦言，西武獅作為過往曾有優秀成績及傳統的球隊，今年成績卻不佳，主要就是戰力銜接上出現空。「年輕球員有所成長，但最欠缺的就是打擊。」潮崎哲也表示，「球隊中有很多內部競爭，很多人會跟安可競爭先發，但我們相信他能脫穎而出。接下來會全力協助日職生涯生活發展，幫助他成為優秀的日職選手。」西武獅前幾天也發佈年度口號為「打破」，潮崎哲也補充道，「就是希望能打破眼前的障礙，用打擊拿下勝利，希望安可能成為符合年度口號，以打擊幫助球隊的選手。」球團代表取締役社長奧村剛，則向統一獅、台灣球迷表達感謝，「感謝大家願意把林安可交給我們，等到他來到日本後，會全力協助他投入2月春訓，讓他盡快協助日本職棒的節奏與生活。」出生日期：1997年5月19日（28歲）身高體重：184公分、90公斤出生地點：台南市最高學歷：文化大學投打習慣：左投左打守備位置：外野手選秀順位：統一7-ELEVEn獅2019年第一輪本季成績：打擊率3成18、23轟、73分打點（CPBL）中職獎項：新人王（2020）、全壘打王（2020）、打點王（2020）、最佳十人外野手（2020、2021）、6次入選明星賽（2020~2025）、明星賽MVP（2024）效力球隊：中職統一7-ELEVEn獅（2019年-2025年）、日職西武獅（2026年-）