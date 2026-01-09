我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日職西武獅為林安可舉辦在台加盟記者會，統一獅球團董事長凃忠正（左）、領隊蘇泰安遞上紀念球棒。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

▲西武獅球團方為林安可披上73號球衣與球帽，象徵正式加盟西武獅。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

NPB日本職棒埼玉西武獅今（9）日在台舉辦林安可加盟記者會，由球團代表取締役社長奧村剛，親自為林安可披上背號73號球衣，成為繼古林睿煬後，統一獅隊史第2位輸出到日職的球星。林安可與西武獅簽下2+1年合約，加上轉隊費，總值上看400萬美元（約合新台幣1.2億），除代表取締役社長奧村剛外，西武獅球團資深顧問潮崎哲也同場出席，統一獅方面，董事長凃忠正、領隊蘇泰安與總教練林岳平，也送上紀念球棒給林安可，祝福他旅外路一切順利。現年28歲的林安可，是中職近代最具代表性的本土重砲，本季出賽90場就繳出3成18打擊率、23轟與73分打點成績單，季後申請旅外資格，由與統一獅關係密切的西武獅獲得合約議約權，雙方簽下2+1年合約，年薪達100萬美元，若加上西武獅付給統一獅的轉隊費，合約總額將上看400萬美元。林安可為今年西武獅休賽季重要補強之一，球團展現高度重視，今日舉辦的加盟記者會上，包含球團代表取締役社長奧村剛，以及一代名投、球團資深顧問潮崎哲也，都將親自出席，統一獅方面，則有包含董事長凃忠正、領隊蘇泰安與總教練林岳平等人。今日加盟記者會告一段落後，統一獅還會在11日在台南球場，為林安可舉辦「ライオンズの絆ITO! 林安可感謝球迷見面會」，這將是林安可旅日前最後一場球迷性質公開活動，開放球迷朋友購票入場，踏上台南棒球場草皮區，祝福林安可旅日生涯一切順利。出生日期：1997年5月19日（28歲）身高體重：184公分、90公斤出生地點：台南市最高學歷：文化大學投打習慣：左投左打守備位置：外野手選秀順位：統一7-ELEVEn獅2019年第一輪本季成績：打擊率3成18、23轟、73分打點（CPBL）中職獎項：新人王（2020）、全壘打王（2020）、打點王（2020）、最佳十人外野手（2020、2021）、6次入選明星賽（2020~2025）、明星賽MVP（2024）效力球隊：中職統一7-ELEVEn獅（2019年-2025年）、日職西武獅（2026年-）