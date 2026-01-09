我是廣告 請繼續往下閱讀

「老虎」黃子鵬於今（9）日出席台鋼雄鷹加盟記者會，由於經典賽中華隊將在1月15日開訓，黃子鵬也被問及相關議題，對此，黃子鵬證實收到國家隊徵詢，但他未正面回應是否會參加中華隊集訓，他語帶保留，並強調現階段會先準備好自己，盡快融入新球隊。黃子鵬在記者會後接受媒體聯訪，被問到是否出席中華隊集訓，黃子鵬語帶保留，僅表示，「目前的想法，因為轉換新球隊，必須要趕快調整好自己，盡快融入球隊，有個完整的春訓。」黃子鵬證實，有收到國家隊總教練曾豪駒徵詢，但他強調，還是要先把自己準備好，「詳細等1月15日正式名單公佈。」被問及如何回應曾豪駒的徵詢，黃子鵬沒有正面回答，「我覺得現階段要做的，就是趕快準備新球隊的備戰，接下來就一步一步看怎麼樣。」媒體追問黃子鵬是否不會在1月15日中華隊集訓露面，黃子鵬回應，「這個到時候就知道，當天如果大家有去，就知道誰在名單內。」雄鷹領隊劉東洋表示，「就像（黃子鵬）選手說的，全力做好準備，等於1月15日那天會有更近一步的結論，到時候再跟大家分享。」黃子鵬曾入選上屆經典賽中華隊，預賽對荷蘭先發2.2局，被擊出2支安打，投出2次三振、2次保送，失2分（1責失），拿下勝投。2024年世界12強賽，黃子鵬再度成為中華隊國手，預賽第2戰對多明尼加先發6局無失分，且未被敲出安打，拿下勝投，隨後又在預賽最後一戰先發面對古巴，投1.1局無失分。中華隊進入到12強複賽，黃子鵬打頭陣，先發面對委內瑞拉，主投4.2局失2分，最後吞下敗投，總計12強3場先發共投12局，拿下1勝1敗，是中華隊倚賴的先發投手人選。