距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到2個月，中華隊將在1月15日展開集訓，不過開訓前已經有幾位主力好手宣布退賽，包含旅美投手鄧愷威、樂天桃猿強打林立，外界也相當關心「台灣隊長」陳傑憲是否會如期報到。對此，陳傑憲今（11）日受訪時表示，自己一定會到，不會輕易退出國家隊。鄧愷威、林立等好手近期宣布退出經典賽，外界也擔憂陳傑憲是否會因傷退出，他今日受訪時，給出明確的答案，確定1月15日會前往中華隊報到，他話講得直接，「先去練再說啦！就先去訓練，因為這也是大名單。那最終名單也是依自己的身體狀況，然後再看強度慢慢拉上來的時候，我的身體能不能負荷，再去做決定。」陳傑憲指出，目前身體狀態，不論是在重量訓練、技術方面都沒問題啦，但身體的狀況不能去控制，「那當然就是先去訓練，然後慢慢地把強度拉起來之後再看。」陳傑憲強調，只要身體狀況沒問題，他一定會參賽，「如果我真的不能打的話，表示『我開季的時候也沒辦法打』。」陳傑憲當然知道大家很關注自己的動態，「我昨天有看到（林立退賽）。 對我來說，我覺得打國家隊不容易，那所謂的不容易就是這種機會不是每個人都有，也不是每個時期都有。」陳傑憲透露，2019年的12強，他非常想參賽，但因為傷勢的困擾，最後未能成為國手，「所以在都還能控制的情況下，我當然就想要去爭取一下。應該是說，被選到就是一個肯定吧，那也希望能夠入選到大名單啦，然後就是在正賽能夠表現。」陳傑憲說，像經典賽這樣的大賽，不是每個人都有機會穿上國家隊球衣，自己會很珍惜。