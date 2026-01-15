我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力舊金山巨人的旅美投手鄧愷威辭退經典賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲效力底特律老虎3A旅美「台灣怪力男」李灝宇，二三壘兼修，擁有恐怖的砲瓦。（圖／中華奧會提供，資料照）

第六屆世界棒球經典賽(WBC)將於3月正式點燃戰火，中華隊於今(15)日正式展開集訓，相較於投手因生涯考量及母隊限制而辭退，中華隊內野陣容卻是迎來了台灣棒球史上罕見的「旅美黃金世代」，甚至有機會排出一條全3A等級以上的恐怖打線。在投手戰力方面，中華隊面臨不小考驗。台鋼雄鷹黃子鵬與樂天桃猿林立已確定婉拒參賽，旅美鄧愷威為了備戰大聯盟、火球男林振瑋則因球團不放人皆無緣披掛戰袍。而在2024年世界棒球12強賽扛起王牌重任的響尾蛇隊左投林昱珉，雖然參賽意願高，但預料也將受到嚴格的「用球數限制」。即便陣中仍有莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、徐若熙與古林睿煬等旅美、旅日好手，但這些選手多半處於小聯盟1A、2A階段，或是尚未在日職一軍站穩腳跟，面對經典賽更高層級的各國強打，投手深度確實令外界感到一絲絲擔憂。相較於投手戰力，內野戰力則是「滿出來」。最讓球迷興奮的，莫過於效力芝加哥小熊3A的台美混血強打「龍仔」龍恩(Jonathon Long)。他在剛結束的賽季繳出打擊率0.305、上壘率0.404、長打率0.479的宰制級數據，並轟出20發全壘打，榮獲小聯盟年度最佳球員殊榮。主守一壘的他也能支援三壘與外野，強烈的參賽意願讓他預約了中華隊中心打者的席位。除了新面孔，旅美小將也皆成氣候。底特律老虎3A的李灝宇擺脫傷勢困擾，上季繳出14轟與攻擊指數(OPS)0.748的成績，二三壘兼修且具備長打爆發力。目前恢復自由身的鄭宗哲，去年曾短暫升上大聯盟，飛快的腳程與高盜壘成功率，加上能守二游與三壘的活棋屬性，是開路先鋒的最佳人選。另外，「國防部長」張育成恐怖的長打火力，加上內野四個位置都能守，依舊是中華隊不可或缺的精神領袖。名單中還包括具備大聯盟資歷的林子偉，他內外野全能的「超級工具人」特性，加上去年資格賽展現的精準選球眼，經驗值無可取代。本土方面，中信兄弟江坤宇已達成金手套6連霸並蟬聯5屆最佳游擊手，攻守穩定度無庸置疑；去年拿下中職打擊王的前旅日好手吳念庭，同樣是角落內野的即戰力，以及張政禹、李凱威等12強國手，面對如此豪華的「內野海」，教練團該如何取捨，將是集訓期間最大的「幸福煩惱」。