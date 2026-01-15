我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）資格賽的中華隊今日（15日）於國訓中心正式開訓，由曾豪駒總教練領軍的「金牌教練團」悉數亮相。針對外界高度關注的球員名單異動，曾豪駒在聯訪中親自闢謠，證實左投老將陳冠宇並非不打，而是因私人行程延後報到，也確定連續三屆經典賽都會參加；同時也詳細說明了主力強打林立缺席的真實原因。對於開訓首日未見資深左投陳冠宇的身影，曾豪駒解釋，陳冠宇一直都在徵詢名單中，只是因為一些私人行程安排，因此今天沒有參加開訓，但過幾天就會加入了。曾總幽默表示：「 最後其實應該是我不厭其煩地一直去問他，所以他可能受不了我了（笑）。但我非常謝謝他，謝謝他願意再為國家披一次戰袍，他也有說他會盡量把自己的狀態調整到最好。」面對本次左投陣容相對較少的問題，曾豪駒坦言數量確實偏低，但他強調：「不管是左投還是右投，只要敢在場上壓制對手、面對狀況，就是我們需要的投手。」然而，中華隊打線也傳出戰力受損消息。強打者林立確定缺席本次資格賽，曾豪駒指出，國家隊徵召的首要評估順序是「意願、健康、最後狀態」，而林立近年來在國際賽累積的傷勢需要時間調整，「阿立（林立）這幾年為國家付出很多，我們非常尊重每一位選手對身體狀況的選擇，健康對球員的職涯才是最重要的。」針對旅美王牌林昱珉（Lin Yu-min）入選，曾豪駒表示，林昱珉一直是他長期觀察與準備的重點對象。由於林昱珉在小聯盟展現了顯著的球速進步，教練團希望透過這次集訓就近觀察其狀態，作為最終評估。談到12強冠軍後接續的資格賽壓力，曾豪駒感觸良多：「我覺得感覺到每個人都非常關注、熱絡，在記者的採訪上面差距就非常大。我相信每一個國際賽如果有好的表現、精彩的表現，對國人或棒球環境都是一種提升。」