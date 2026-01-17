我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將捕手戴培峰繼2023年經典賽後，第2度受邀參加中華隊集訓，不過在上屆經典賽，戴培峰未能擠進30人名單，成為遺珠，今年他捲土重來，目標成為搶進最終名單。為此，戴培峰將訓練進度稍微調快，他表示，目前打擊、守備都進入狀態，整體感覺比預期還要好。戴培峰坦言，去年球季在打擊方面的表現不是太理想，休賽季也針對打擊的調整下功夫，為了參加經典賽集訓，戴培峰有將狀態稍微調快，「我覺得自己不是一定會入選，所以把狀態稍微調快，順便可以修正去年比較不理想的東西，希望保持比較好的狀態，看有沒有機會入選（30人名單）。」戴培峰去年球季結束入伍服役，隨後前往日本「進修」，針對守備做加強，「去學一點新的東西，看能不能變更好，體能方面去補足自己叫不足的東西，希望今年球季會有好一點的表現。」由於打擊、守備都提早進入準備，戴培峰認為現階段狀況比預期還要好一點。戴培峰是2024年世界12強賽的冠軍班底，再度穿上中華隊球衣，戴培峰的目標當然是搶進最終的30人名單，競爭對手包含林家正、蔣少宏以及吉力吉撈・鞏冠，「教練會選誰進名單我們也無法控制，當然就是依照狀況來判斷，就算最後沒入選，選手也盡力了，現階段就是把最好的一面拿出來。」戴培峰直言，還有很多地方可以跟另外3位捕手學習、交流，「我很珍惜每次國家隊，可以跟大家一起學習不同東西的機會，我覺得可以來中華隊就是很棒的機會。」此次經典賽集訓並非戴培峰首次參加，上屆經典賽曾是36人名單一員，但最終遭到割愛，無緣挺進30人名單，他笑說，「如果這次沒被選到，就是第2次被刷掉。但有盡力就好了，我自己覺得是狀況還蠻好的啦。以現在的進度，比預期好很多，結果是如何就先不去想，跟大家一起努力，替國家貢獻。」