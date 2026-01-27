我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍巡迴統籌教練古久保健二日前在社群上發布與「龍之子」徐若熙的合照，並寫下，「今年加入軟銀的徐若熙選手來參加訓練了，也期待他在日本能大展身手，加油！」該照片被許多網友形容是溫馨的「爺孫照」，古久保今（27）日聽到後開心表示，「過去身為對手，做了很多功課研究他，難得有機會私下見面，其實也很開心。」徐若熙近期都在斗六球場自主訓練，古久保透露，龍隊總教練葉君璋請他給予徐若熙一些赴日的意見，「我是覺得，盡量照著自己的節奏，別被別人拖著走。」古久保指出，日本的牛棚，可能同時會有10個人在投，「如果一直看著別人的狀態在投，自己的身體都還沒有準備好的狀態下一直去催球速，受傷的機率就會比較高一點。」古久保指出，徐若熙是一位很被矚目的選手，「軟銀隊在宮崎的春訓也是很多觀眾來看，練習的方式跟過往也會有一點不同，一直被矚目著可能多少也會有一點身心疲勞，這個部分也請他小心一點。」古久保表示，徐若熙與古林睿煬都是很有才華的台灣投手，「只要2位拿出平常的實力，基本上都是可以在日本很活躍的，當然是對他們抱持著很大期待。」古久保認為，日職的球員比中職還多，關鍵是如何在競爭當中脫穎而出，「畢竟他們身為洋將，當然就是先以自己為主，不要受傷，希望他們繼續加油。」古久保過去擔任樂天桃猿總教練時，就時常稱讚徐若熙的投球，2人日前在斗六球場相見歡，留下一張珍貴的合照，被網友形容是溫馨的「爺孫照」，古久保聽到後開心表示，「去年身為對手，做了很多功課研究他，但最後可能還是會失敗，很少有機會私下可以跟他見面，其實也蠻開心的。」