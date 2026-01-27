我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍「天哥」郭天信與球團的3年合約在去年到期，目前雙方仍朝一紙新複數年合約的方向前進，郭天信今（27）日透露，與球團正在討論合約年限，至於具體金額尚未細談，但差距應該不大。郭天信認為，無論是簽「超級長約」又或是未來行使自由球員（FA）資格，前提都是要有好成績，「年資到了也沒用，最主要還是想辦法在場上拿出該有的表現。」龍隊領隊丁仲緯日前受訪時曾表示，與郭天信朝複數年合約的方式談約，雙方曾在2023年簽下一紙3年合約，於去年球季結束到期。去年球季郭天信出賽116場，敲出122安、4轟、17次盜壘，打擊率2成80，並奪下生涯第4座外野金手套獎。郭天信表示，新合約由經紀團隊處理，確實以複數年合約去談。郭天信坦言，對於「超級長約」有嚮往，但以自己目前的成績還沒有資格，會先朝基本的複數年合約前進，再透過場上的表現增加自己的價值。郭天信透露，目前談約進度落在年限的討論，至於數字還沒細談，但差距應該不大。郭天信最快2028年取得FA資格，他表示身為球員當然會有提FA的想法，但前提是要有成績，「年資到了也沒用，最主要還是想辦法在場上拿出該有的表現。」郭天信坦言，2023年、2024年的成績不理想，「以去年來說，有比較接近新人年跟第2年的感覺，但還是差一點，所以還會再繼續努力。」郭天信表示，2023年球季雖然個人成績不理想，但球隊最終拿下總冠軍，因此不會想太多，但2024年球季團隊沒進季後賽，檢視個人成績後，就會比較沮喪。龍隊今年春訓從早上8點開始訓練，下午則是個人自主訓練時間，郭天信說，很喜歡現在的訓練模式，「下午有更多時間去找我自己需要的東西，教練也會協助，早上多練點，下午可加強自己想做的訓練。」