我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒衛冕軍樂天桃猿今（31）日在桃園進行春訓開訓儀式，新任總教練曾豪駒坦言重新接掌兵符的壓力很大，因為2次接任總教練都是在球隊奪冠之後，「我知道會有很多的聲音、壓力，但就想辦法去做好自己會做的事情。」桃猿將於2月中前往日本石垣島進行「亞洲門戶交流賽」，曾豪駒表示，參賽選手由年輕選手組成，盼選手把握機會學習、成長。曾豪駒生涯第2次掌桃猿兵符，巧合的是，前1年的桃猿都是冠軍隊，他笑說確實壓力很大，「每一次當然都在球隊高點的時候去承接，但我先不去想這些東西，既然選擇了去承擔，我知道會有很多的聲音、壓力，但就想辦法去做好自己會做的事情。讓選手安定成長、專心投入比賽與訓練，這是我最在乎。」曾豪駒說，希望在未來的一年，可以把好的經驗慢慢去複製，呈現出好球賽。由於身兼經典賽中華隊總教練，曾豪駒近期都在國訓中心帶隊，春訓將交由首席教練林政億、陳彥夆規劃，「感謝球團全力支援，讓我去安心去國家隊。這邊的訓練開始，由林政億教練跟陳彥夆教練做主導，做整個春訓的編制。我想不只是2位教練，是全部的教練在訓練計畫上面都有想法，大家有很好的溝。我相信可以很安心把球隊交給他們，我們也隨時保持聯繫。」曾豪駒指出，過去作為基地的嘉義球場正在整修，而台東球場有主、副球場，在訓練上的效率會更好，「球團幫我們去找到這樣的地方，比較適合我們來做訓練。」但曾豪駒也說，在東部春訓比較缺乏的就是比賽對象，「這部分可能要再想辦法，或許是提早到高雄進行自辦賽。」至於每年與日本職棒千葉羅德海洋進行的「亞洲門戶交流賽」，將在2月10日舉行，名單方面會以年輕選手為主，曾豪駒表示，「去年進來的選手可能沒有在這個名單裡面，因為他們現在現階段最重要就是身體養成跟基礎養成。會以進來1年以上的球員做考量，去年加入的大學球員也會加入。」曾豪駒希望選手可以把握與日職的交流賽，「去學習對方也好，讓自己成長也好，希望這個比賽對他們回來之後，會有不同的一個目標。」2場與羅德的比賽雖然還沒安排先發投手，但曾豪駒點名陳克羿、林子崴、盧冠宇、曾家輝都有機會。曾豪駒也直言，黃子鵬離隊的空缺，希望由年輕投手群補上，「子鵬的局數要靠年輕選手補上，開放大家競爭，都有機會爭取目標。」