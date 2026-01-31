我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿球星林立新賽季與球隊簽下8年1.8億大約，今（31）日受訪時，他認為留在母隊沒有不好，自己也很滿意合約的內容，「大家說球團問題很多，大家都知道。但我覺得那都是球團，我在意的是我們在球場上打球的氛圍，還有球隊、選手之間的默契。」新賽季卸任隊長，林立看好梁家榮能帶領團隊向前，「以他的特質跟能力，還蠻適合的，我們互相討論如何去帶領球隊，我覺得當隊長對他來講，不會是太大問題。」休賽季與桃猿簽下8年長約，林立直言，自己離取得FA還有1年，現階段當然只能跟桃猿談約，「我覺得這份合約沒有到太差，球隊願意花這8年，讓我有機會在這邊，我覺得也沒有不好，因為是熟悉的環境，我自己也是在桃園長大，我覺得在桃園沒不好。今天球隊願意開出這個合約，我覺得就是還蠻滿意的，他們願意相信我，我就是接受這個合約。」林立坦言，當然有想過FA這件事，但球隊開的合約與他的想法落差不大，「留在這裡其實也沒有不好，大家說球團問題很多，大家都知道。但我覺得那都是球團，我在意的是我們在球場上打球的氛圍，還有球隊、選手之間的默契。因為沒待過別隊，目前在這一隊，我覺得是最好的。」林立指出，提出FA是時機，「說不定我（本季）打很爛，丟自由球員後沒有球隊要，其實都是一個未知的問題。今天選擇留在這邊，就像平常1年1年簽，只是我一次簽8年，一樣是走在這個軌道上，只是說沒辦法去換隊伍而已。我覺得剛好自己的表現也不差，球團願意給我這個機會，我覺得就是一個時機。」林立新球季卸下隊長職務，交棒給梁家榮，他表示，「隊長只是一個職務，我覺得每個人都必須要有隊長的特質，畢竟這是職業，大家都要為自己的表現負責。有新的學弟進來，學長就要去帶學弟，如果大家都有這個特質，球隊才會越來越強。換人當隊長也沒有不好，誰當我覺得都一樣，只是說換人當或許會更好，不是說一定要我。」對於梁家榮接任自己的棒子，林立非常看好，「我覺得（梁）家榮一定可以，因為他進來很久了，思想都比學弟來得好，論經驗跟年紀，我覺得他是更好的人選。因為第一次當，大家都會不知道要做什麼，以他的特質跟能力，還蠻適合的，我們互相討論如何去帶領球隊，我覺得當隊長對他來講，不會是太大問題。」