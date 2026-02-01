我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒衛冕軍樂天桃猿今年將農場北遷，未來一、二軍都在桃園主、副球場，二軍新任總教練鄭兆行認為，站在球員、教練立場是好事，他指出，選手過往上一軍的心情雖然開心，但移動很辛苦、疲憊，而一軍教練團也能趁二軍練習時觀察選手狀態，擁有第一手資訊會比電話溝通更有效率。鄭兆行2023年進入桃猿教練團體系，擔任一軍守備教練，去年休賽季桃猿教練團大地震，總教練古久保健二未獲續約，二軍守備統籌教練陳瑞振也去職，鄭兆行在關懷盃時曾表示，還不清楚新賽季自己是否獲得續約。不過桃猿在去年底公布新教練團佈局，鄭兆行不僅續約，還成為二軍總教練。鄭兆行坦言，收到球團續約的消息時，心中放下一顆大石頭，從選手轉任教練後，鄭兆行從未擔任過總教練職務，他直言這是全新的挑戰，「這是很棒的職位，畢竟沒有嘗試過，再來是能夠在二軍以「培養選手」為目標，若夠把選手帶起來，是一件很有成就感的事情。」鄭兆行透露，其實在關懷盃結束受訪時，剛好收到桃猿球團的來電，「當時確定續約，但什麼職務還不清楚，直到討論後，球團認為我適合在總教練位置。希望借重我的經驗幫助、指導選手，我也是接受安排，很開心有這個新任務。」桃猿本季將二軍北遷，未來一軍使用桃園主球場、二軍基地為桃園副球場，鄭兆行認為，一、二軍整合的好處是升降時，選手不用在南北奔波，「以前當天臨時升降，選手雖然開心升上一軍，但身體是疲累的，但現在就在旁邊，10分鐘就到了，少了移動的辛苦。」鄭兆行雖然認為一、二軍應該要有區隔，但站在選手角度，少了移動的辛苦，確實是件好事，「以前從南部上一軍的『期待感』，現在就好像跨過一面牆，但真的這樣方便些。」站在教練立場，鄭兆行直言溝通會很快，「選手遇到問題，一、二軍教練馬上平行溝通，甚至我們早上練習，一軍教練可以來看選手狀況。」鄭兆行認為，一軍教練擁有第一手資訊，絕對比電話溝通還有效率。