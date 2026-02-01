2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，不過今（1）日卻傳出美洲強權波多黎各因保險問題導致主力球員接連退賽，目前正在考慮退出經典賽。據波媒《El Vocero de Puerto Rico》報導，波多黎各棒協主席奎利斯（Jose Quiles）表示，「波多黎各得不到尊重，如果美國隊想要金牌，乾脆讓他們跟日本打個3戰2勝制就好，別讓我們浪費時間。」
波多黎各多位球星因保險無法承保 無緣參與經典賽
日媒《體育報知》指出，參加經典賽的選手，若在大聯盟40人名單中，都必須接受由大聯盟與球員工會達成共識的保險公司審查。若保險公司以選手過去的傷病史為由判定「無法承保」，該選手在經典賽期間受傷導致缺陣的期間，除非球團提供特別擔保，否則合約薪資將不獲保障。在上屆經典賽，前道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）、老虎隊內野手卡布雷拉（Miguel Cabrera）皆被判定為無法承保。
然而，原定擔任波多黎各隊長的內野手林多爾（Francisco Lindor）以及柯瑞亞（Carlos Correa）等主力，已因保險問題相繼放棄參賽。據《El Vocero de Puerto Rico》報導，包含投手貝瑞歐斯（José Berríos）、捕手卡拉丁尼（Victor Caratini）、投手瑞歐斯（Yacksel Ríos）、投手莫蘭（Jovani Moran）、投手帕岡（Emilio Pagan）以及投手迪亞茲（Alexis Diaz）等人，也都無法取得保險。
波多黎各棒協主席開嗆 揚言考慮退出經典賽
波多黎各棒球協會主席奎利斯也毫不掩飾其憤怒，他在接受波媒《El Vocero de Puerto Rico》採訪時表示，「我們正在考慮退出比賽。因為這不公平，波多黎各參加經典賽，但我們的球星卻得不到許可，這並不是說其他人沒有能力遞補缺角，而是我認為我們必須贏得尊重。如果美國隊想要金牌，乾脆讓他們跟日本打個3戰2勝制就好，別讓我們浪費時間。」
奎利斯說，「他們讓我們列出 59人名單，隨後縮減到 35 人，但在明知球員名單的情況下，卻拒絕讓球員參賽，這令人無法接受。今天就會發函給經典賽總裁史莫（Jim Small），如果關於球員許可的情況沒有改善，我們正考慮不參加經典賽。」
不想幫別人湊數 波多黎各發函給大聯盟求回應
奎利斯強調，堅定的立場並非一時興起或衝動反應，而是經過協會內部討論後的決定，「他們正逼我們在缺乏戰力的情況下出賽，而我們想要的是與最強的對手競爭。我們不是說絕對不打，而是會『考慮』退賽，且這是認真的考量，因為我們內部已經溝通並達成共識。我不會去參加一個只是為了幫別人湊人數的比賽。波多黎各是棒球強權，我們永遠是為了競爭而戰。」
波多黎各在預賽與古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞同屬A組，且該輪賽事是在波多黎各舉辦。波多黎各是曾於2013年、2017年連續2屆獲得亞軍的強權。
