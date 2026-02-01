台灣旅美好手鄭宗哲昨（31）日遭美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）華盛頓國民隊DFA（指定讓渡），自去年季末至今已第4度遭DFA，今（1）日鄭宗哲返回中華隊集訓，繼續備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華職棒社群也發布鄭宗哲歸隊影片，隊友與後勤人員都熱烈歡迎其歸隊，林家正還暖心給予大擁抱。
鄭宗哲休賽季第4度被DFA 美媒分析其困境
國民隊於昨日為了清出40人名單空間以補進右投索利安諾（George Soriano），決定將鄭宗哲指定讓渡。這已經是鄭宗哲在這個休賽季中，繼匹茲堡海盜隊、坦帕灣光芒隊、紐約大都會隊之後，第4度面臨DFA的循環。
美媒《MLB Trade Rumors》分析指出，24歲的鄭宗哲雖然擁有優異的內野守備能力與速度，能勝任內野多個位置且具備單季20盜的實力，但其在高階小聯盟的打擊表現穩定度仍有待提升。目前各隊多將其視為「守備優先」的工具人戰力，並試圖透過讓渡制度將其留在陣中作為深度儲備。
鄭宗哲今日返中華隊集訓 林家正暖心大擁抱
鄭宗哲1月15日就投入中華隊第一階段集訓，原本在1月28日結束後向中華隊告假，返美備戰新賽季春訓，不過遭國民隊DFA後，鄭宗哲今日回歸中華隊集訓，持續即將到來的經典賽。中華職棒社群也發布鄭宗哲歸隊影片，隊友與後勤人員都熱烈歡迎其歸隊，林家正還暖心給予大擁抱。
鄭宗哲日前在中華隊媒體日受訪時曾明確表示，暫不考慮返台打球，「目前還是想留在美國打球，我覺得最好的我還沒到，想看自己的極限在哪，我覺得我可以在大聯盟打球，目前在我的心理，有這樣的信心。」鄭宗哲遭DFA後，將進入7天的讓渡期，期間若有其他球隊提出交易申請就能轉隊，若最終無球隊接手，國民隊就可以將其轉成小聯盟約。
