2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現任市長侯友宜，擁有高達68%支持度，遠高於國民黨在新北市34%基本盤，代表地方領袖實力超越政黨，握有絕對的談判身價與決策主導權，讓黨中央即便想介入徵召也心存顧慮，擔心引起侯友宜反彈，而不敢輕舉妄動。吳子嘉分析，在台灣政治環境中民調決定發言權，侯友宜的高民調，李四川是否可以承接，將會是選舉關鍵。若黨中央強行介入或忽視地方首長的意願，恐怕會引發內部強烈反震。他指出，目前新北選情呈現贊成國民黨執政者與反對者比例相近，國民黨若想突圍，就必須仰賴侯友宜站台。至於藍白合有沒有變數，吳子嘉點出柯文哲與黃國昌的動向將是另一大危機。他認為柯文哲為維持自身政治立場，極可能破壞藍白合並要求黃國昌選到底，而黃國昌目前的支持度雖不足以當選，卻足以成為「搗蛋」的關鍵籌碼。若國民黨內部提名因地方與中央的角力拖延太久，無法快速整合黃國昌進入體系，只要被拖垮三個月，蘇巧慧就有可能因此勝選。