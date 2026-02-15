我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨市議員黃瀞瑩。（圖／記者呂炯昌攝）

▲林杏兒則說，新人多，對於她們第一次要拚連任的議員有一定的壓力。（圖／林杏兒臉書）

台北市議員第一選區（士林、北投）選區因多席次競爭，被視為「一屆議員魔咒」最典型戰場，此次民進黨籍議員林延鳳、國民黨籍議員林杏兒、民眾黨籍議員黃瀞瑩皆是首度當選力拚連任，對於這次的激戰，林延鳳表示，人選很多，票源勢必會被分散，未來會繼續加強與鄉親對話，擴大支持者的基礎；黃瀞瑩則說，會突顯「我是這區最年輕的議員」優勢，並找前市長柯文哲到地方走走；林杏兒說，士北很看重人情，因此必須多著重人情、以陸戰方式進行經營。士北選區應選12席，這屆政黨組成為4席國民黨、5席民進黨、1席民眾黨、1席新黨、1席無黨籍。因應下屆選舉，國民黨預計提名至少4席，民進黨則會提出5席。對於第一選區激戰，林延鳳表示，民進黨的黨內提名機制規定，無論現任還是新人都必須參加黨內初選，而民進黨的初選機制更能活化人才，也讓現任民代不敢鬆懈，與國民黨「保障現任」的作法不同，民進黨的機制是「保障選民」，讓選民能有最優秀的候選人。林延鳳說，近來傳出有意投入本屆士林北投議員選舉的人選很多，票源勢必會被分散，但無論面對黨內初選還是大選時遇上其他政黨的對手，最好的對策還是繼續做好議員的工作，替市民監督市政、反映需求、解決問題，相信過去3年多的努力與成果，鄉親都看在眼裡，比起任何選戰策略，實際的問政成績更有服說力；她說，未來會繼續加強與鄉親對話，向大家說明過去的問政成果，擴大支持者的基礎。黃瀞瑩談到選舉坦言「壓力大」，她說，士林北投區對於年輕人、新面孔，願意給予很多機會，因此必須呈現這一屆在地方服務的成果，讓選民願意持續用選票支持。面對地方看好連任會拿下第二高票，黃瀞瑩強調，連任這條路就像在走鋼索，民眾黨不像藍綠議員能夠在地方算的出票來，只有在最後一天開票出來才知道其努力，選民買不買單？因此，空戰將持續努力開直播、上媒體政論節目外，地方餐會、掃市場行程更不會鬆懈；同時，會把握議會質詢時間，把黨的價值理念，包括居住正義、交通問題，以及前市長柯文哲的政績延續。黃瀞瑩提到，為突顯「我是這區最年輕的議員」優勢，希望今年的選舉的陸戰造勢活動能走非傳統選舉模式，以園遊會等較新穎的方式來跟民眾接觸、互動；此外，今年選戰，對民眾黨來說，是沒有母雞的狀態，因此六區的議員人選會打團體戰，透過合體的方式創造曝光，讓外界知道她們是團結的，若未來柯文哲有時間的話，也會積極邀請他來地方走走，讓選民多關注她們的努力。林杏兒則說，新人多，對於她們第一次要拚連任的議員，有一定的壓力，士北很看重人情，因此必須多著重人情、以陸戰方式進行經營。她說，雖然選舉必須打空戰，但每個議員經營方式不同，議員屬於多席次，不用特別求一定要拿高票，更夠守住票源、開方票源才是現在主要目標。林杏兒提到，地方都在評估2026議員選戰，林延鳳會拿到最高票，第二名是黃瀞瑩，因為空戰強的人，能夠吸到空氣票，而她則是選擇強化陸戰，過去國民黨很少經營社子地區，慢慢的藍營越難越難打入，但身為社子人，必須打破這個僵局，因此在選民服務上，都有特別花時間經營與關心。她說，雖然不見得會增加選票，「但這是我生活的地方」，相信只要長期經營、讓人民有感，就能成功獲得選民的親睞。面對新人來勢洶洶，林杏兒也向黨內議員喊話，希望藍營團結、打團體戰，招牌一起掛，拚席次最大化，否則選區會經營的越來越辛苦。