▲疾管署病媒實驗室主要由副研究員及5名同仁組成，平時主要針對日本腦炎、屈公熱、蚊子帶登革熱病毒、瘧蚊監測等進行病毒檢測鑑定。（圖／記者張乃文攝）

▲養蚊子不只恆溫要維持25度、濕度60%，且要每天餵糖水。（圖／記者張乃文攝）

▲實驗室光蚊子的標本就高達130多種，整體實驗室的標本高達10幾萬種。（圖／記者張乃文攝）

▲為了防範蚊子「逃獄」，實驗室多處角落部署了捕蚊燈和誘蚊桶。（圖／記者張乃文攝）

▲實驗室委託屏東業者專門採集不帶病毒的豬血，並透過模擬皮膚及溫度，一週餵食蚊子一次血，促進蚊子產卵。（圖／記者張乃文攝）

▲病媒蚊的防治研究上，包括氣候變遷及藥劑的效用等，都是病媒實驗室要持續偵測及研究的。（圖／記者張乃文攝）

每到夜晚，最討厭的就是蚊子在耳邊發出嗡嗡聲，令人難以入睡。在台灣南部，到了夏天更會擔心「登革熱」疫情。為此，由疾管署主導的實驗室，專門進行蚊蟲研究，希望進一步了解這些小生物，讓人類「知己知彼，百戰百勝」。而記者實地參觀實驗室，光是蚊子的標本就高達130多種，整體實驗室的標本高達10幾萬種。在台灣，登革熱最盛行的季節是夏天，藉由感染病毒的病媒蚊叮咬人類，造成急性傳染病。而登革熱的防治，就來自疾管署的努力。疾管署轄下的實驗室貯存了超過10萬的蚊蟲類標本，像是蚊、蠅、蜱、蟎、蟑、蚤等，光是蚊子就高達130種以上。疾管署檢驗及疫苗研製中心病媒實驗室主持人陳秀玲提到，每一種採集的地點、時間都不同，因此標本量非常多。病媒蚊蟲實驗室的成立，要追溯到檢疫總所、預研所，陳秀玲說，初期是針對台灣的病媒種類、現況調查。她提到，除了本島外，離島其實也可能會每隔幾年就發生登革熱，因此對於哪些藥物有效、如何噴灑等，須制定一些規範和流程。而疾管署病媒實驗室主要由副研究員及5名同仁組成，平時主要針對日本腦炎、屈公熱、蚊子帶登革熱病毒、瘧蚊監測等進行病毒檢測鑑定。也就是說，常看到的登革熱疫情防治，這個實驗室貢獻了相當大一份心力。實驗室主要核心任務包括「維持不同蚊種與抗藥性品系」，像是不同抗藥性突變的埃及斑蚊、白線斑蚊及其他蚊種，用於精準鑑定與實驗，以支援防疫決策。陳秀玲分享，目前實驗室內活體成蚊平時維持約5000至8000隻；幼蟲則約6000至1萬隻。陳秀玲也指出，以埃及斑蚊而言，臨界低溫在11°C，也就是說11°C時，埃及斑蚊無法存活，此時要留意的就是「家戶內」，因為家戶內若有積水容器，埃及斑蚊的族群就會一直存在，也無法根除。陳秀玲藉此宣導，室內積水要清除，換言之，戶外活不了、但戶內則可能有機會讓他們存活；不過，她說，現在「低於11°C的寒流很少」，接下來對於病媒蚊的防治研究上，包括氣候變遷及藥劑的效用都是要持續偵測及研究的。對於蚊子的小知識或冷知識，陳秀玲也信手拈來，被問到家裡發現的蚊子，她說，以晚上而言大多是「家蚊」為主；而斑蚊通常是「到了黃昏就會休息」、瘧蚊則較多是半夜、出現在緩流的溪邊，現在的狀態跟人離較遠；會傳染日本腦炎的三斑家蚊或環紋家蚊，則是在水稻田或畜牧場、養豬場附近，這些都是與生態習性有關。陳秀玲笑說，就是「對的時間遇到對的人」，因此會告訴學生，想抓什麼蚊子就要了解牠們的習性。有些人好奇，冬天在家發現蚊子的數量比夏天多。陳秀玲則解釋，其實是因為家裡較少在11°C以下，且家蚊可適應的溫度也會較廣一些，因為溫暖就會跟著進入家中。在防範登革熱時，不外乎會提醒大家，一定要清除積水容器。但要如何清理才正確，陳秀玲提到，在孑孓時期，至少是要在會乾燥的地方，因為若光把積水倒入水溝中，其實就是幫牠們「搬家」而已；可倒在馬路或土地上，甚至加入濃度較高的鹽分在水中，如海邊也可以。而實驗室中，為了防範蚊子「逃獄」，角落部署了捕蚊燈和誘蚊桶；另外，蚊子可是「養尊處優」的，不只恆溫要維持25度、濕度60%，且要每天餵糖水，同時委託屏東業者專門採集不帶病毒的豬血，並透過模擬皮膚及溫度，一週餵食蚊子一次血，促進蚊子產卵。病媒實驗室身負防疫大任，除了監測國內蚊蟲傳染病的抗藥性，同時也需要將資料彙整，提供給縣市政府作為防疫參考等；並提供縣市衛生局、學校衛教研究所需，盼能更了解蚊蟲、達成防疫重任。