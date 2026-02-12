我是廣告 請繼續往下閱讀

年節送禮與補貨需求持續升溫，消費者在選購商品時更重視品質、話題性與實際價值。看準市場趨勢，city’super近期精選多款話題新品，涵蓋高端滋補、日系職人調味、人氣甜點與頂級酒款，同步推出限量福袋組合，讓消費者能以更親民的方式入手高質感商品，無論自用或送禮皆合適。配合新春檔期，city’super 同步推出多款限量福袋，其中 city’super 限量福袋售價 800 元，每袋皆含 ROYCE’ 生巧克力兌換券，商品內容市值回饋達 20% 以上，並有機會抽中日本 KOIZUMI 吹風機、500 元商品抵用券等驚喜好禮；ROYCE’ 限量福袋售價 500 元，推出兩款人氣組合，回饋最高達 43% 以上，活動期間還有機會獲得 ROYCE’ KYOTO 保冷袋，數量有限，售完為止。每年備受消費者期待的茅乃舍高湯禮盒，2026 年以「躍馬迎春」為主題，由 city’super 獨家、限定店限量販售。嚴選柴魚、昆布、椎茸與九州飛魚等鮮味素材，風味純粹、層次分明，搭配節慶感十足的精緻包裝，成為年節送禮中極具話題性的限定選擇。同步推薦究愛鮮燉禮盒，嚴選燕窩搭配冰糖細火慢燉，完整保留食材本身的清甜與口感，開罐即可享用，兼顧便利與滋養質感，典雅包裝設計亦成為年節期間慰勞親友或犒賞自己的高端滋補選擇。在高端酒款方面，city’super 同步引進多款春節限定與藝術聯名干邑，成為年節送禮與收藏市場的話題焦點。其中，軒尼詩 X.O 馬年春節禮盒設計師限量版，以馬年意象結合當代設計語彙，透過瓶身與包裝細節展現節慶氣勢與藝術質感，兼具收藏價值與節日象徵讓春節贈禮更顯品味。此外，人頭馬 X.O × Anish Kapoor限量版則攜手國際藝術家Anish Kapoor打造獨特瓶身設計，將藝術創作與品牌精神融合，呈現視覺張力十足的收藏級禮盒，成為高端市場中備受矚目的藝術聯名酒款選擇。為回饋消費者新春採購需求，city’super於農曆新年前後同步推出多波期間限定回饋活動，讓消費者在選購年節禮盒的同時，也能享有豐富加碼好禮。即日起至2月11日當日單筆消費滿2,000元，即可獲得「city’super × ROYCE’金馬紅包袋」乙組，結合新年氛圍與人氣品牌巧思設計，送禮自用皆適宜；2月17日至2月22日期間，當日單筆消費滿1,500元，則可獲贈「日本青森頂級蘋果」乙顆，將來自日本產地的美味祝福一同帶回家，期望為消費者打造更具儀式感與層次感的新春購物體驗。