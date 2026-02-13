我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立院黨團上午開記者會公布民調，針對民進黨政府提出的1.25兆元國防預算，民調顯示，有61%贊成增加國防預算，高於不贊成的29%，但如果再問，「您支不支持8年1.25兆國防特別預算」，結果不支持度上升至45%，超越支持度（44%），同時也有超過半數（51%）的民意擔心國防預算增加，將會排擠社福、教育及建設預算。民調先詢問對總統賴清德的施政表現，有近半數（47%）民眾不滿意賴清德的表現，對賴清德的經濟發展（47%不滿意）、打擊詐騙（57%不滿意）、司法信任度（61%不信任）、兩岸關係（52%不滿意）都有半數的不滿意或不信任。交叉比對發現，各年齡層族群中，20至29歲的年輕族群僅有23%對賴清德總統的施政表示滿意，是所有年齡層當中對賴清德總統滿意度最低的，而有高達52%的年輕人對賴清德總統施政表現不滿意，不滿意遠高於滿意的兩倍。至於兩岸關係及對美關係的調查中，有高達61%的民眾認為，台灣應該與中國和美國都保持相同距離，並維持中立，不應該偏向哪一邊；兩岸關係部份，擔心中國為了統一發動戰爭的人提高至49%，已超越不擔心的45%（前次為擔心38%，不擔心56%）；對美國川普政府的懷疑度又上升了，「擔不擔心川普會出賣台灣」的調查，擔心的人從45%上升至49%，而有半數（50%）的民眾認為，如果兩岸發生戰爭，美國不會出兵協防台灣。國民黨立委徐巧芯說，國人對於1.25兆元的國防預算存在分歧，但也表示國民黨現在的方向正確，支持增加國防預算，但預算費用高達1.25兆元，就需要審慎考慮檢視，是軍購還是商購等等細節都要釐清，因此國民黨團才要自提特別預算版本，希望國防預算可以更透明。本次民調接續去年10月國政民調，由國民黨立委牛煦庭本人委託TVBS民調中心，針對民進黨政府的施政表現、賴清德信任度及各項重大國政議題進行滾動式民意調查，調查日期自115年2月5日至2月8日進行電話訪問，於2月11日收到報告，2月13日公布結果。全國有效樣本1090份，於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。