2026 新年 9 天連假開始了！許多北漂族也陸續回到中南部度過春節假期，其中台中也是熱門出遊縣市之一。而在過年期間，台中最強的景點將是「一中商圈」，因為現場將連續 17 天封街舉辦年貨大街，還有限時 3 天發送紅包、抽獎活動等，堪稱今年過年期間到台中必訪的景點！
2024 台中最強景點排行！一中街去年擠入 1007 萬遊客
據觀光署近期公布的 2025 年 1 至 11 月景點觀光人潮統計數據，台中市最熱門景點確定由「公益路商圈」奪下，公益路在 11 個月間吸引 2712 萬名遊客，第二名則是知名的一中商圈，其餘台中景點排名如下：
2025 年台中景點觀光人次排行（2025 年 1 至 11 月）
第一名：公益路商圈（2712 萬 1931 人次）
第二名：一中商圈（1007 萬 4087 人次）
第三名：逢甲夜市（805 萬 4825 人次）
第四名：草悟道（624 萬 1379 人次）
第五名：東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道（含后里馬場）（601 萬 2257 人次）
第六名：廟東夜市及慈濟宮（580 萬 1875 人次）
第七名：東海藝術商圈與夜市及路思義教堂（562 萬 0564 人次）
第八名：大甲鎮瀾宮（540 萬 8411 人次）
第九名：新社職人小鎮（564 萬 5015 人次）
第十名：臺中驛鐵道文化園區及綠空廊道（486 萬 0767 人次）。
過年最強景點是一中街！連 17 天封街超好逛、免費 666 份紅包今天發
雖然公益路商圈在人潮上拿下最強景點冠軍，但農曆過年期間當地知名大型餐廳，不少都會在除夕夜休息，反而是亞軍一中商圈，從昨（13）日開始「2026 一中年貨大街」盛大登場，一直到 3 月 1 日，連續 17 天封路舉辦，每天從早上 11 點一路熱鬧到晚間 23 點，整整 12 小時不間斷。
一中年貨大街於今（14）日迎來盛大開幕，下午 14 點 30 分，《雙囍》劇組主演劉冠廷、余香凝與楊貴媚，以及 9m88、蔡凡熙將前往一中商圈與粉絲相見歡；下午 17 點，還有人氣樂團「怕胖團 PAPUN BAND」現場開唱。
除了藝人到場之外，今（14）日一中商圈現場也將免費發放「馬年一中購購券」，限量 666 份，每份等同 100 元購物金；若未抽中，遊客也可用 50 元加購 100 元面額的限量馬年購購券紅包，購購券等同現金使用，直接現賺 50 元。
而且一中年貨大街活動期間，連17天在當地會員店家消費滿100元，就能拿到摸彩券，有機會抽中東京、首爾、曼谷等地點的來回機票、任天堂 Switch 2等獎品！
「馬年一中購購券」紅包使用規則
活動時間：2/14 下午3時
⏰使用期限：2/14~2/16
📍購購券使用方法📍
視為100元現金使用，不找零，可至參與店家消費。
一中商圈過年期間交通管制措施
台中人注意！為期 17 天的「2026 一中年貨大街—馬遊一中‧歡樂市集」一路熱鬧到 3/1，對此，台中市第二分局公布了最新的封路管制與停車資訊，不想塞在三民路上，這篇交通懶人包一定要看！
交通管制措施 (封路禁停)
為了讓行人安心逛街，以下路段禁止車輛進入與駐停：
管制時段： 每日 11:00 至 23:00。
管制路段 (行人徒步區)：
一中街： 育才北路 至 育才南街段 (不含一中/育才路口)。
育才南街： 一中街 至 尊賢街段 (含一中/育才南街口)。
停車場懶人包 (15 處總整理)
人潮眾多的一中商圈停車是大難題，警方建議優先選擇以下 15 處停車場完整地點如下：
📍 育才北路 / 中友百貨周邊
中友百貨停車場 (育才北路/三民路口)
CITY PARKING 一中街站 (育才北路/一中街口)
玉雪立體停車場 (育才北路/五權路口)
📍 育才路 / 尊賢街周邊
水利大樓停車場 (育才路/尊賢街口)
CITY PARKING 一中二站 (育才路/尊賢街口)
體大停車場 (雙十路/育才路口)
📍 太平路 / 雙十路周邊
來來停車場 (三民路/太平路口)
辰淵雙十停車場 (太平路/雙十路口)
CITY PARKING 城市車旅 (太平路/雙十路口)
📍 精武路 / 台中公園周邊
台中公園地下停車場 (三民路近精武路口)
新興停車場 (精武路/一中街口)
精武路停車場 (雙十路/精武路口)
📍 錦新街 / 益民商圈周邊
益民一中停車場 (錦新街近雙十路口)
嘟嘟房停車場 (雙十路二段6巷近錦新街)
五權立體停車場 (五權路/錦新街口)
資料來源：台中市政府、觀光署
我是廣告 請繼續往下閱讀
據觀光署近期公布的 2025 年 1 至 11 月景點觀光人潮統計數據，台中市最熱門景點確定由「公益路商圈」奪下，公益路在 11 個月間吸引 2712 萬名遊客，第二名則是知名的一中商圈，其餘台中景點排名如下：
2025 年台中景點觀光人次排行（2025 年 1 至 11 月）
第一名：公益路商圈（2712 萬 1931 人次）
第二名：一中商圈（1007 萬 4087 人次）
第三名：逢甲夜市（805 萬 4825 人次）
第四名：草悟道（624 萬 1379 人次）
第五名：東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道（含后里馬場）（601 萬 2257 人次）
第六名：廟東夜市及慈濟宮（580 萬 1875 人次）
第七名：東海藝術商圈與夜市及路思義教堂（562 萬 0564 人次）
第八名：大甲鎮瀾宮（540 萬 8411 人次）
第九名：新社職人小鎮（564 萬 5015 人次）
第十名：臺中驛鐵道文化園區及綠空廊道（486 萬 0767 人次）。
雖然公益路商圈在人潮上拿下最強景點冠軍，但農曆過年期間當地知名大型餐廳，不少都會在除夕夜休息，反而是亞軍一中商圈，從昨（13）日開始「2026 一中年貨大街」盛大登場，一直到 3 月 1 日，連續 17 天封路舉辦，每天從早上 11 點一路熱鬧到晚間 23 點，整整 12 小時不間斷。
而且一中年貨大街活動期間，連17天在當地會員店家消費滿100元，就能拿到摸彩券，有機會抽中東京、首爾、曼谷等地點的來回機票、任天堂 Switch 2等獎品！
活動時間：2/14 下午3時
⏰使用期限：2/14~2/16
📍購購券使用方法📍
視為100元現金使用，不找零，可至參與店家消費。
一中商圈過年期間交通管制措施
台中人注意！為期 17 天的「2026 一中年貨大街—馬遊一中‧歡樂市集」一路熱鬧到 3/1，對此，台中市第二分局公布了最新的封路管制與停車資訊，不想塞在三民路上，這篇交通懶人包一定要看！
交通管制措施 (封路禁停)
為了讓行人安心逛街，以下路段禁止車輛進入與駐停：
管制時段： 每日 11:00 至 23:00。
管制路段 (行人徒步區)：
一中街： 育才北路 至 育才南街段 (不含一中/育才路口)。
育才南街： 一中街 至 尊賢街段 (含一中/育才南街口)。
人潮眾多的一中商圈停車是大難題，警方建議優先選擇以下 15 處停車場完整地點如下：
📍 育才北路 / 中友百貨周邊
中友百貨停車場 (育才北路/三民路口)
CITY PARKING 一中街站 (育才北路/一中街口)
玉雪立體停車場 (育才北路/五權路口)
📍 育才路 / 尊賢街周邊
水利大樓停車場 (育才路/尊賢街口)
CITY PARKING 一中二站 (育才路/尊賢街口)
體大停車場 (雙十路/育才路口)
📍 太平路 / 雙十路周邊
來來停車場 (三民路/太平路口)
辰淵雙十停車場 (太平路/雙十路口)
CITY PARKING 城市車旅 (太平路/雙十路口)
📍 精武路 / 台中公園周邊
台中公園地下停車場 (三民路近精武路口)
新興停車場 (精武路/一中街口)
精武路停車場 (雙十路/精武路口)
📍 錦新街 / 益民商圈周邊
益民一中停車場 (錦新街近雙十路口)
嘟嘟房停車場 (雙十路二段6巷近錦新街)
五權立體停車場 (五權路/錦新街口)
資料來源：台中市政府、觀光署
更多「2026過年」相關新聞。