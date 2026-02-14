我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國近期才在委內瑞拉實施軍事行動，抓走馬杜洛夫婦，現在矛頭又指向伊朗等國。圖為「福特號」航母打擊群。（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）當地時間13日證實，美國將派遣第2艘航空母艦到中東，批評伊朗在核談判過程時很難溝通，暗示可能需要向德黑蘭施加恐懼，才有望和平解決僵局。根據《路透社》報導，川普是在造訪北卡羅萊納州的布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地時，發表有關談話，他在演講時也提到美國去年6月大舉轟炸伊朗核設施一事，抱怨與伊朗達成協議有困難，直言：「有時候你必須心存恐懼。只有恐懼才能真正解決問題。」報導提到，美國航母「福特號」（USS Gerald R. Ford CVN-78）正在從加勒比海前往中東，加入美國的軍事部署，美軍在該區域已有「林肯號」航母（USS Abraham Lincoln CVN-72），以及其他飛彈驅逐艦、戰鬥機、偵察機等等。據悉，福特號是美國最新、也是全球最大的航空母艦，近日已參與了美軍在委內瑞拉的軍事行動，並將委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子抓至美國受審。川普13日聲稱，如果沒能達成協議，美國就需要做好準備，並再次威脅伊朗，若外交努力失敗，結果會很糟糕。報導指出，美國最近一次在該地區部署2艘航空母艦，正是去年6月，美國對伊朗核設施發動攻擊並予以摧毀之際，顯示伊朗乃至中東局勢依然緊張。原文連結：