2026農曆春節來到大年初二，膩了吃年菜大魚大肉嗎？三商炸雞表示，新春加碼「炸雞買10送10」才199元超狂優惠價吃到3月中；肯德基5塊炸雞桶299元，蛋撻加1元多一件；頂呱呱73折金雞組合爽吃雞腿和雞塊。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理過年最優惠炸雞買法一次看。
三商炸雞：炸雞買10送10才199元！5大過年優惠一次看
三商炸雞有夠狂！新春加碼「炸雞買10送10」，即日起至3月16日，20隻爆打檸檬胡椒桶才199元驚爆優惠價，平均每隻雞翅10元有找，對比原價480元現省281元。
三商炸雞馬年新春「66大順」外帶速食優惠，全台門市即日起至2月23日：
◾️買6塊義式炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價366元（原價780元）
◾️買「10隻檸檬脆皮二節翅」特價99元（原價200元）
◾️「玉米筍」特價39元（原價79元）、「煉乳銀絲卷」特價49元（原價89元）
◾️新春加碼：活動期間，結帳金額滿499元，即贈「煉乳銀絲卷」一份。
肯德基：5塊炸雞桶299元！1元蛋撻吃起來
過年多人聚餐推薦肯德基炸雞桶，四大優惠一次整理：
◾️「5塊雞桶」特價299元！肯德基5塊炸雞399元免用優惠碼，使用預訂快取還能享加1元多「四塊上校雞塊」一份限時優惠。
◾️優惠代碼50467：「咔啦脆雞x 6＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻x 2」特價399元（原價576元）。
◾️優惠代碼50476：「咔啦脆雞x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價708元）而且外送也適用。
◾️現在使用手機購買肯德基個人餐，可享「加1元多一件蛋撻」。
提醒大家，販售優惠品項依餐廳實際供應為準，部分為限時限店優惠；每筆消費限使用一張優惠券，優惠不併用，唯部分優惠券適用「桶餐/套餐加點優惠」；本優惠數量有限，售完為止；部分餐廳車道點餐不適用優惠券；部分餐點限正餐時段10:30-22:30供應；炸雞不可挑選部位，但可選擇辣與不辣。
頂呱呱：73折金雞組合！一日限定優惠
頂呱呱表示，今2月18日大年初二適逢週三會員日，全台門市新春開吃「金雞組合」，「原味雞腿 x 2＋原味炸雞 x 2＋黃金雞塊」特價240元（原價327元），相當於73折優惠。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。
資料來源：三商炸雞、肯德基、頂呱呱
