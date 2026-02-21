春節連假天氣、開工日天氣一次看！中央氣象署表示，今（21）日初五至下週一（23日）開工日水氣減少，各地保持多雲到晴的天氣型態，中南部地區白天高溫逼近30度，但清晨與入夜有機會跌10度以上，但下週二（24日）晚間鋒面通過，北部、東北部氣溫再降轉雨，228連假受華南雲雨區東移影響，各地降雨機率高，但不確定性仍大。
初五天氣：初五暖如夏、高溫熱飆快30度
今日風向為東南至偏南風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，風和日麗，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地早晚仍涼，日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物。
預測低溫在中部以北約12至16度，宜、花約16、17度，南部及東南部約18度；高溫方面，預測北部及東半部24至26度，中南部2、28度。明日清晨至上午中部以北地區及明晚起金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖
橘色：雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級
初六天氣：初六早晚溫差大！清晨、入夜跌10度以上
初六（22日）白天各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，初六晚至下週一（23日）開工日基隆北海岸、大台北地區亦有零星短暫雨。
低溫預測部分，中部以北、宜蘭及金門15～19度，南部、花東及澎湖18～21度，馬祖12～13度；高溫預測部分，北部及東北部24～28度、中南部29～30度，花東24～27度，澎湖24～25度，金門22～24度，馬祖15～18度。中南部與部分東部地區清晨或入夜時，氣溫可能相差超過10度，提醒民眾注意保暖。
一周天氣：開工日晴朗、下週二急轉濕涼
初五至開工日（23日）各地水氣減少，保持多雲到晴的天氣，但下週二（24日）晚起至下週三（25日）鋒面通過、東北季風稍增強，北部、東北部乍暖還涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
下週四（26日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼，但桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨。
228連假天氣：鋒面、東北季風增強！全台可能有雨
下週五（27日）將有另一鋒面影響，水氣增多，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。
下週六（28日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。
下週日（3月1日）至3月2日東北季風影響，加上華南雲雨區東移，各地天氣較涼，雲量偏多，降雨機率高，但不確定性大，請留意最新預報資訊。
資料來源：中央氣象署
