今（21）天大年初五，馬年春節連假就剩下今明兩天，準備返回職場前，先來幫手機重要的通訊軟體LINE進行大瘦身，讓馬年開工第一天起用LINE就能更順手。《NOWNEWS今日新聞》一次分享3招必學整理術，讓手機一鍵就能釋出超多空間，砍掉拖累速度的「容量大肥蟲」。
愉快假期即將結束，準備返回工作崗位，先來幫自己LINE好好大掃除，像是鮮少聯絡的幽靈好友或是一次性的群組都可以刪一刪，還有LINE貼圖也別忘記要除舊佈新一番，用起來卡卡的容量大肥蟲，別忘記清理快取，讓LINE清清爽爽使用起來更加順心。
🟡清除快取釋出手機空間
透過LINE收到的照片、語音訊息、檔案等，都會增加LINE應用程式所佔的手機空間，同時也會累積快取，透過刪除快取來釋放手機空間，可以放心，聊天室中的文字訊息、LINE記事本、相簿的內容皆不受影響，仍會保留，且聊天室中圖片、語音、檔案也不會被刪除，若還沒過期，都可再次下載。
📍路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示）> 聊天 > 刪除資料 >快取資料 >清除
🟡整理貼圖
你有貼圖囤積症嗎？貼圖的愛好者，一年裡買上了不少貼圖，而有些貼圖其實很久不會用，有些流行語再傳出去自己也會尷尬吧！喜新厭舊的貼圖控，來把舊貼圖刪一刪，順便調整一下喜好順序，讓貼圖戰可以百戰百勝。
📍路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示） > 貼圖 > 變更順序 / 刪除貼圖
🟡編輯好友／群組清單
LINE好友數和群組沒有千至少也有百，有些群組就是為了應付一次的會議，收假前可以來一次大掃除，把久沒有用的群組和根本不知道是誰的好友刪除。不用一個一個好友慢慢刪除，按下編輯聊天列表後後就可以直接勾選好友或是群組，就能批次隱藏或刪除。
📍路徑：聊天 > 右上的「編輯聊天列表」>勾選好友和群組之後隱藏或刪除即可
資料來源：LINE
