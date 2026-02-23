我是廣告 請繼續往下閱讀

2 月 26 日 (四) ：台灣 vs 南韓 (新莊體育館)





：台灣 vs 南韓 (新莊體育館) 3 月 1 日 (日)：台灣 vs 中國 (馬尼拉「亞洲購物中心體育館」)





2027 世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第二階段賽事將於本週點燃戰火。國際籃總（FIBA）官網特別針對此階段列出「12名最值得關注的好手」，台灣隊球星「夜王」盧峻翔憑藉優異的得分爆發力榜上有名。值得關注的是，台灣隊本階段的兩大強敵——南韓與中國，共有3名核心戰將入列，預示著接下來的兩場關鍵戰役將面臨嚴峻挑戰。官網特別指出，台灣隊在第一階段對陣強敵日本時展現了高度競爭力，直到第四節才分出勝負。盧峻翔展現了全能的進攻身手，兩場比賽平均繳出。FIBA 評論員認為，盧峻翔的攻擊範圍極廣，若能在這階段找回外線手感，將是台灣隊能否在強敵環伺的小組中突圍的X因子。而台灣隊即將面對的對手實力同樣驚人。：射手具備極強的進攻威脅，曾有過單場飆進9顆三分球、狂砍33分的瘋狂紀錄；另一位核心則擁有絕佳的外線能力，並且在上階段對陣中國時，於李賢重被包夾的情況下挺身而出，單場挹注6顆三分球奪下24分。。胡金秋在籃下的進攻極具威脅，場均效率值（Efficiency）達15.5。對於目前正在尋求小組賽首勝的中國隊來說，他是陣中絕對的火力核心，也是台灣隊禁區球員必須聯手看防的頭號目標。台灣男籃本階段賽程台灣隊將由劉錚、陳盈駿、林庭謙等旅外好手領軍，搭配盧峻翔、馬建豪等本土精英，全力爭取在第二階段搶下首勝。