應援2026世界棒球經典賽WBC咖啡優惠來了！萊爾富門市特大杯特濃美式、特濃拿鐵、奶茶飲品第二杯只要1元；7-11精品美式、精品拿鐵買7送7，行動隨時取寄杯優惠倒數最後一天；全家則是APP優惠趣限時搶優惠券，義美高纖豆奶、自然零無加糖優酪乳買1送1，相當於優酪乳只要14元開喝。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜3月1日至3月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜3月3日至3月9日
◾風味系列指定熱飲8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾西西里風檸檬系列任7杯380元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾大杯厚乳拿鐵8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶10杯380元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜3月2日至3月6日
◾白蘭氏雞精買1送1（原價59元、特價30元）
◾健康志向水買1送1（原價35元、特價18元）至3月3日
◾義美無加糖高纖豆奶買1送1（原價30元、特價15元）至3月3日
◾自然零無加糖優酪乳買1送1（原價28元、特價14元）至3月3日
🟡星巴克
星巴克買一送一天天喝，周一（3月2日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（3月4日至6日）於外送平台foodomo，活動期間全日買特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂買1送1。
🟡萊爾富
📍門市｜2月11日至3月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾大杯熱恐龍巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾大杯冰恐龍巧克力歐蕾單杯29元，4.5折（原價65元）
◾大杯熱巧克力珍珠歐蕾40元，5.1折（原價79元）
📍門市｜2月28日至3月4日
◾特大杯拿鐵第2杯1元，5.1折（原價70元、特價36元）
◾特大杯特濃美式第2杯1元，5.1折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵第2杯1元，5.1折（原價80元、特價41元）
◾泰式奶茶第2杯1元，5.1折（原價65元、特價33元）
◾波霸黑糖奶茶第2杯1元，5.1折（原價79元、特價40元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取點此｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
