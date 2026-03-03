我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）顧問賈里巴（Ebrahim Jabbari）宣布，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）已被關閉，伊朗將打擊所有試圖通過該海域的船隻。根據《路透社》報導，賈巴里透過伊朗國家媒體發布的演講表示，荷姆茲海峽已經關閉，如果有人試圖通過，革命衛隊和正規海軍將把那些船隻「燒成灰燼」。賈巴里還說，既然美國覬覦當地的石油，那伊朗就不會允許石油經由該地區出口。報導指出，荷姆茲海峽地理位置極其關鍵，位於阿曼、阿聯酋與伊朗之間，是波斯灣唯一的出口，海峽最窄處僅33公里，航道寬度更只有3公里，全球約1/5的石油運輸需經過該海峽。美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，2024年每天約有2000萬桶原油經此運往全球，佔全球海運原油貿易量的30%，而且約有20%的液化天然氣（LNG）也需經由此通道，其中絕大部分來自卡達。貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）的執行長尼克森（Jeremy Nixon）透露，在美國和以色列襲擊伊朗後，荷姆茲海峽附近積壓了約750艘船舶，其中約100艘是貨櫃船，全球約有10%的貨櫃船隊受到此次事件影響。尼克森並警告，這些貨物將開始在歐洲、亞洲各航運樞紐和主要港口積壓，該公司已暫停運往中東的貨物訂單。原文連結：