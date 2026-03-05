我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗的戰事持續，有分析認為伊朗可用不對稱的低成本手段，把美國拖進漫長的消耗戰。對此，美國國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）表示將在接下來幾天內，控制伊朗空域取得制空權，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也強調，美軍所需的精準彈藥量依然充足。媒體人財經網美胡采蘋認為，伊朗在金融制裁下已經逐漸耗盡，「這場戰爭的結果會如何，你光看財務已經決定了結果，會耗死的人當然不會是美軍，人再蠢也要有個限度」。胡采蘋今（5）日在臉書發文評論美伊衝突，表示「現在大家看到美軍和以色列摧枯拉朽，如入無人之境，事實上這是2018年金融制裁所造成的長期結果，伊朗是一個逐漸耗盡的國家，軍事手段已是最終章」。胡采蘋指出，「在歐巴馬粉飾太平的核協議下，伊朗始終拒絕確實的核武查核，川普在2018年悍然啟動金融制裁。伊朗在2018年的外匯存底是1224億美元，一下子掉到148億，一千億美元在各國銀行被凍結。這些錢仍然是伊朗人民的錢，只是在監管中，存在韓國和伊拉克銀行的近200億美元依次解凍，但是限定採購民生物資。更重要的是，現在這成了下一個政權的建國基金」。胡采蘋強調，「伊朗不能擁有核武，這應該是任何還有大腦的人都能做出的結論，過去伊朗資助了那麼多中東8+9武裝組織，到處暴力革命、恐怖統治，哈米尼本人就是要徹底拔除以色列的信仰者，這些人思想之偏激，一旦擁有核武不堪設想」。雖然遭到伊朗制裁，伊朗並不是毫無準備，胡采蘋進一步解釋，伊朗在2011年成立了主權基金National Development Fund，「把賣石油的20％收入匯進基金，就是為了一旦受到金融制裁，他們的手上還有美元，可以向外採購各種物資。然而非常不幸的，這個基金被伊朗政府和革命衛隊以各種名義借出，總共借出了1320億美元，13年來只有80億美元回來過，180億美元已經確定壞帳，其他的錢在外流浪。這個基金只剩下百億美元可以動用」。胡采蘋強調，「當手上的美元極度有限，伊朗政府就得決定這些錢該買武器，還是買民生物資。當這些錢被拿去買武器，包括中共那些不會預警的雷達，那就註定這個國家一定會發生嚴重的通貨膨脹，因為物資太少，物價一定變貴。川普的金融制裁之所以能摧枯拉朽，多虧了他有這麼不爭氣的敵人」。胡采蘋表示，「伊朗權貴和革命衛隊不只掏空了主權基金，他們也掏空了銀行，哈米尼家族的宗教慈善基金Bonyads所掌控的烈士銀行，早就淨值為負、資不抵債了，但這家銀行是權貴們的提款機，伊朗央行不敢讓這家銀行倒閉，只能不斷向銀行印鈔注資，讓權貴家族繼續提款。這種銀行在伊朗還有好幾家，例如存放教師退休基金的銀行也不能倒，不然全國教師要造反。這也不能倒，那也不能倒，伊朗央行根本印鈔機，導致市面上的貨幣越來越多，通膨更加嚴重」。胡采蘋指出，「去年10月，伊朗最大的民營銀行終於現金告罄，發生了全國性擠兌事件，伊朗央行拜託國營銀行收購，大家都不敢接這燙手山芋。伊朗央行只好再放大絕，使出無限印鈔之術，貼了70億美元、500-700兆伊朗里亞爾進去，才有銀行勉強同意收購。這筆錢徹底擊垮了里亞爾的幣值，去年底大家看到伊朗幣值暴跌，跌到系統當機，歐元對里亞爾一度為零，就是因為連電腦系統都無法處理這麼嚴重的突發性雪崩」。胡采蘋感慨，「這也就是為什麼，從去年底到現在，伊朗民眾不死不休，被鎮壓死亡的人數可能上萬，甚至有估計認為上三萬人，這個政權早就該去見阿拉了，現在才下手都已經是天地不仁」。胡采蘋直言看到有媒體說「美國彈藥快要耗盡、伊朗要打持久戰耗死美國、美國玩不起，這種蠢豬媒體對於耗盡的定義還真是蠢出了天地。當伊朗自己封鎖了荷姆茲海峽，這就已經斷絕了他賣油給中共的、僅存的現金收入來源」。胡采蘋最後結論，「這場戰爭的結果會如何，你光看財務已經決定了結局，會耗死的人當然不會是美軍，人再蠢也要有個限度。川普在八年前啟動金融制裁，之後他意外輸掉了連任的大選，八年之後再來收拾一個已經耗盡的惡魔政權，顯然會比他直接連任打伊朗來得容易太多。某種程度上這可能也是一種天命吧」。