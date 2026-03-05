我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立院黨團今（5）日開會討論黨版軍購特別條例，並強調一定會回應美方期待。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄回應，國民黨先前反對完全不附理由，只因為人多就企圖拖垮國防戰力；他強調，若在野黨要監督，條文可拆開好好討論，但完全沒做，無法回應全民期待，更別提回應美國的期待，看不到國民黨反對什麼，只看到「洩恨式」全部反對。民進黨團上午召開記者會進行輿情回應，莊瑞雄表示，國民黨的軍購記者會能用「心虛」形容。他直言，軍購特別條例在程序委員會被在野黨阻擋9次，好不容易明天要列入院會審議；他批評藍白因多數，就企圖拖垮國防戰力。莊瑞雄說，若將軍購預算編在公務預算，國民黨看似有不同看法、好像會贊成，但這也荒唐，因為到現在總預算還沒有排入立法院審議，「退了幾次了！他們說為了怕排擠總預算，反對軍購條例，這也是胡扯」。莊瑞雄提到，從藍委吳宗憲的談話中，藍營也認為國民黨是回應美方的期待，但國防戰力涉及到國家安全、防衛力量提升，而軍購條例才七條條文，若在野黨要好好監督，其實可以拆開，並在國會裡面討論，可是完全沒有。莊瑞雄批評，藍營無法回應全民期待，更不用說是回應美方的期待，「我沒有看到國民黨真正反對的是什麼，精準火炮的採購，國民黨認為不重要？遠程精準飛彈的採購，難道不需要？無人機和反制系統，甚至反彈道、反裝甲飛彈、人工智慧等，都沒看到國民黨針對軍購條例做回應」；他認為，只看到包含總預算在內「洩恨式」的全部反對，及軍購條例在程序委員會不斷被退回。