把營區當自己家？桃園一名26歲李姓上等兵，2025年7月前往陸軍第206旅參加教育召集期間，竟為了外出吃早餐，無視部隊紀律兩度擅離營區。回營後更公然抗命，拒絕參加戰鬥訓練與裝備保養窩在寢室，長官勸阻無效，通知桃園憲兵隊到場後以現行犯逮捕送辦。桃園地檢署偵結後認為，李男行為嚴重損害軍紀與部隊運作，依違反《陸海空軍刑法》將其起訴，並建請法院從重量刑。檢警調查，2025年7月5日至18日，26歲李姓男子前往桃園中興國中，參加陸軍206旅教育召集，身分為上等兵，然而在教召第8天清晨、7月12日上午6時35分，李男為外出吃早餐，竟私自打開營區側門鎖頭開溜，雖首度嘗試遭少校營輔導長攔下勸阻，但他仍於一小時後二度潛出營區赴超商用餐，直到8時才回營。回營後，李男無視長官要求參加戰鬥訓練與裝備保養的指令，拒絕操課並窩在寢室抗命。桃園憲兵隊獲報後於當日上午8時50分趕赴現場，將李男以現行犯身分逮捕送辦。檢方指出，李男明知應依課表受訓，卻以消極態度拒絕參與課程，已構成《陸海空軍刑法》第47條第1項的「違抗」要件。檢察官強調，李男身為現役軍官士兵，理應恪守軍紀與服從命令，卻違抗訓練安排，不僅迫使部隊幹部疲於奔命尋找其行蹤，更嚴重損害部隊管理、戰力維持及軍紀運作，建請法院從重量刑，以資懲儆。