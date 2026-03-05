我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本球迷都想看陳傑憲上場，在X詢問今天名單有沒有他。（圖／X）

日本球迷暈船陳傑憲 東京巨蛋變成台北大巨蛋

▲陳傑憲一現身，東京巨蛋秒變台北大巨蛋，他們名字響不停。（圖／記者葉政勳攝）

WBC世界棒球經典賽今（5）日開打，中華隊在東京巨蛋對上澳洲隊，第三棒隊長陳傑憲一踏上打擊區，全場瞬間爆出震耳欲聾的「陳傑憲！」吶喊聲，聲量大到連看轉播的觀眾都嚇一跳，不少人直呼「這真的是東京巨蛋嗎？我還以為在台北大巨蛋」，現場氣氛幾乎被中華隊球迷整個接管。更誇張的是，日本球迷也跟著暈船，賽前就在X瘋狂發問「今天有陳傑憲嗎？」等他真的登場，現場與網路同時炸鍋，球迷直喊「果然還是要他」，壓倒性的存在感直接席捲整座東京巨蛋。陳傑憲稍早上場打擊時，全場立刻整齊高喊名字「陳傑憲！」，震撼程度連透過電視轉播都能感受到，許多觀眾在社群上驚呼：「這真的是東京巨蛋嗎，我以為是台北大巨蛋誒，他的名字陳傑憲，好大聲欸！」不只台灣球迷情緒高漲，連日本球迷也被圈粉，賽前就在X上不停搜尋、討論中華隊陣容，最常出現的問題就是「陳傑憲今天會上場嗎？」等他真的登場後，氣氛被推到最高點。日本球迷在X上的留言也瘋狂洗版：「是台灣隊長陳傑憲啊啊啊啊！」、「陳傑憲還是一樣帥」、「WBC注目選手，台灣就是陳傑憲！」、「我好喜歡陳傑憲那種壓倒性的存在感」、「台灣代表陳傑憲好性感。」不少人甚至直接表示，看中華隊的比賽就是想看陳傑憲上場，人氣與存在感壓倒全場。