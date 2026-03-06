台灣的雞再次瑟瑟發抖！2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）今（6）日晚間6點，中華隊將對上C組地主日本隊。雖然對手世界排名第一，還有大谷翔平領軍，但仍有許多台灣球迷不放棄，紛紛發出祭品文。目前就有CEO喊話：「台灣贏日本，奉上3000份雞排」，網紅小商人也要發500碗虱目魚粥，最狂的則是前黑澀會美眉瑪菲司直接喊出5000份雞排，期盼中華隊能打出好表現，讓他們真的兌現祭品文！
一起TEAM TAIWAN！中華隊戰日本祭品文來了
經典賽C組預賽迎來高潮！今（6）日晚間6時，中華隊迎戰日本隊。這場比賽是地主日本隊的首戰，而中華隊則要極力避免二連敗，雙方都有不能輸的壓力。
在社群上，也陸續有台灣球迷發出祭品文，希望能藉此幫中華隊集氣，迎接好球運並展現實力，扳倒強大的對手日本。最狂的祭品文來自前黑澀會美眉瑪菲司，她昨（5）日在Threads表示，如果6日中華隊對戰日本隊贏球，她和老公H先生二話不說，請5000份雞排，相挺到底！
汽車美容品牌K-WAX的CEO Kevin稍早也發出祭品文：「台灣贏日本奉上3000份雞排！請棒球之神讓我送雞排。」
而知名網紅小商人則是在昨（5）日就搶先發出祭品文：「打澳洲虱目魚粥沒發出去，明天打贏日本我加碼發500碗虱目魚粥，幹山本一發全壘打再多200碗，日本守備失誤再多100碗。第一場贏的錢，全拿來發。守備煮粥，亂成一鍋粥。」
經典賽全台祭品文懶人包！不只有雞排能爽嗑
3 月 6 日「台日大戰」激戰加碼區
今（6）日的台日大戰是預賽最受矚目的焦點，祭品文的規格也最高，雞排總數已突破八千份。
瑪菲司（Mavis）：5000 份雞排
前黑澀會美眉瑪菲司在 Threads 豪氣放話：如果 6 日中華隊對戰日本隊贏球，她與老公將請全台粉絲吃 5000 份雞排。這是目前單筆數量最高的祭品文，展現挺台灣到底的決心。
CEO Kevin（K-WAX）：3000 份雞排
汽車美容品牌 K-WAX 創辦人 Kevin 也加入戰局。他發文祈求棒球之神眷顧，承諾台灣贏日本就奉上 3000 份雞排，讓應援熱度達到頂點。
網紅小商人（GTO Kevin）：500 碗虱目魚粥（外加失誤加碼）
小商人的祭品文充滿棒球專業術語。他承諾打贏日本發 500 碗虱目魚粥。此外，若對方守備失誤（俗稱煮粥），每發生一次就加碼，目標是讓對手「亂成一鍋粥」。
3C周邊品牌「亞果元素」：
承諾若中華隊贏日本，將在台科大旁邊總部發放100份雞排。
犢享厚切牛排：100份牛排
位於桃園楊梅的牛排館犢享，也在祭品文加碼100份牛排，若成真會在店內發放。
晉級複賽、遠征邁阿密加碼區
陳亭妃 ＆ 黃威達：1000 份野球甜燒餅
民進黨立委陳亭妃與名師黃威達合作，首戰已發出 600 份。黃威達承諾：只要台灣隊順利晉級複賽，將再加碼送出 1000 份野球甜燒餅。這款燒餅寓意「金牌勝利」，希望讓應援過程充滿甜甜的勝之味。
洪孟楷：300 份雞排
國民黨立委洪孟楷針對外媒看衰中華隊的言論發出反擊。他表示球是圓的，中華英雄實力不容小覷。只要中華隊順利晉級、成功前進邁阿密決賽，他將發放 300 份雞排與國人同樂。
