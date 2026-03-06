我是廣告 請繼續往下閱讀

上海商銀去（2025）年稅後純益148.27億元，每股稅後盈餘（EPS）3.06元，近4年每年都是配發1.8元現金股利。投資人也關心今年股利政策。對此，上海商銀副總經理兼發言人呂紹宇今（6）日表示，應該不會比去年低，甚至有機會比去年多，預計3月中下旬召開董事會討論，也不排除搭配股票股利。市場則預估，整體股利有機會上看2元。至於美伊開戰，中東緊張局勢持續升高，呂紹宇分析，伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽，將嚴重影響全球20%液化天然氣（LNG）及1/3的原油供給，能源價格上漲，可能進一步推升通膨，對債券、股市與匯市都會造成波動，也會壓縮美國聯準會（Fed）降息空間，原本市場期今年還會降息，但目前看來降息幅度有限。對於台灣經濟展望，他指出，主計總處預估台灣今年經濟成長率可達7.7%，即便國際政經情勢仍存在不確定性，在AI需求帶動，台灣出口與整體經濟仍具成長動能。至於中東戰事對金融市場影響，央行已表示，最大震盪已結束，但若美國延後降息，美元與新台幣利差仍大，美元需求會比較大，加上壽險等對外投資需求，國人也偏好外幣，新台幣升值空間可能不會太大，以區間波動為主。在國內房市部分，呂紹宇認為，目前房價並沒有大幅下跌，加上經濟前景仍存在不確定性，過早放寬房市管制，房價可能又會上揚，應該不太有機會鬆綁，先觀察3月19日央行首季理監事會議的利率決策。至於股市短期較難預測，若經濟基本面維持穩健，對股市仍屬正面因素。