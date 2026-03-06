我是廣告 請繼續往下閱讀

台塑今（6）日召開審計委員會與董事會，通過旗下兩家轉投資公司——台塑工業美國公司與台塑美國公司的股權轉換案，希望營運績效提升。台塑代理發言人簡嘉宏表示，台塑工業美國公司將成為台塑美國公司100%子公司，實際轉換日跟生效日，仍依據經濟部投審會申請時程而定。簡嘉宏表示，將把台塑持有100%的台塑工業美國公司全部股份，與持有22.66%台塑美國公司，做股份轉換。依據外部專業機構鑑價結果，台塑工業美國公司每股價值為5萬614美元、台塑美國公司為3萬3047美元，因此台塑工業美國公司以1股轉換台塑美國公司1.5316股。也就是台塑美國公司需增資、發行新股8841股，來轉換本公司持有台塑工業美國公司全部股份 ，總共是5772.55股。簡嘉宏說，股份轉換後，台塑持有台塑美國公司股份將由6萬9654股提高到7萬8495股，持股比例從22.66%提升到24.82%，增加2.16％。台塑工業美國公司將成為台塑美國公司100%子公司；實際轉換的基準日跟生效日，將依照經濟部投資審議會申請的時程而定。