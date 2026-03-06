我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營政治粉專「政客爽」今（6）日指控，包括鍾佳濱等22名民進黨立委「翹班」，沒來立法院審理新興預算。對此，鍾佳濱PO與國民黨立委林倩綺合照的照片反擊，「人在印度開會，沒想到被藍營側翼點名抹黑」，不清楚藍營側翼有何居心、也無心揣度。「政客爽」在臉書指出，全民瘋棒球，沒有媒體版面民進黨就不用演了，一起翹班回家躺；粉絲團提到，民進黨整天批評總預算問題、TPASS經費沒了，結果立法院表決718億有關民生的新興預算優先動支，民進黨有29人反對，剩下22人翹班沒來，「說好的五一戰隊，現在變透明戰隊，一起爽領薪水讓綠營支持者變北七」。對此，鍾佳濱貼出與林倩綺在駐印度辦事處的合照指出，他在國際論壇的分組會議清楚說明「台灣在提升自我防衛能力的努力」，表達台灣和在場的民主國家有相同立場，即便執政者在國會未有優勢席次，然而在捍衛自身民主自由體制的社會共識下，朝野政黨仍舊可以達成協議。鍾佳濱強調，他不清楚側翼有何居心、也無心揣度，只希望台灣能團結向民主盟友展現團結守護區域和平的期待與決心。