民眾黨前主席柯文哲在去年因京華城案遭羈押期間，其父親柯承發病逝，該案一審預計3月26日宣判。柯文哲妻陳佩琪今（6）日表示，柯文哲自交保後，睡覺常做惡夢，心理創傷源自身為重症專家，卻無法親自幫忙、為柯爸逝世補救，因此會去找靈媒，問爸爸有沒有什麼要說、要不要原諒民進黨？陳佩琪今日接受廣播節目《千秋萬事》王淺秋專訪時透露，柯文哲被羈押前睡眠品質比較好，自去年交保回來後，常睡得不安穩，常做惡夢加上又有呼吸中止症，睡覺時都會帶著簡易的呼吸器。陳佩琪認為，柯文哲在羈押的一年中，最大的心理創傷還是去年2月中柯爸過世，自己身為重症專家，卻無法參與治療、陪伴。陳佩琪表示，雖然柯文哲是個醫生，屬於科學領域，但現在很相信靈媒，只要有靈媒跟他說柯爸有想傳達的話，柯文哲就真的會去問，「我爸爸跟你講了什麼」，更想問柯爸「要不要原諒民進黨？」。陳佩琪說，因為柯文哲有沒有參與的愧疚感，變成很相信靈媒，還常常問她「我爸爸過世時候，有沒有跟你講什麼」、「有沒有要找我，有沒有要交代」。