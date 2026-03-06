我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平豪邁揮棒（圖），小白球宛如飛彈掃向外野看台深處，坐在外野區的幸運球迷爭相搶接這位世界級巨星親送的全壘打實戰紀念球。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（6）日晚間即將上演重頭戲「台日大戰」。就在賽前雙方進行官方練球時，東京巨蛋現場卻上演了一場讓全場近4萬名台日球迷陷入瘋狂的「全壘打秀」！日本武士隊頭號巨星大谷翔平，罕見地在訓練尾聲站上打擊區進行自由打擊（BP），頻頻將球轟上外野看台，超怪力的表現不僅讓現場爆出陣陣巨大驚呼，更讓提早進場的台灣球迷直呼：「這張票真的賺爛了！」大谷翔平作為日本隊官方訓練環節的壓軸登場，當他拎著球棒走向打擊籠時，原本還在喧鬧的東京巨蛋瞬間屏息聚焦。隨著大谷豪邁的揮棒，小白球宛如飛彈般，一顆接著一顆被無情地掃向外野看台深處。這種非人類的「超怪力表現」，讓現場近4萬名觀眾爆出不可置信的巨大驚呼聲。看台上的台日球迷紛紛掏出手機，紀錄這個棒球史上的傳奇一刻；而坐在外野區的幸運球迷更是樂不可支，爽接這位世界級巨星親手送上的「全壘打實戰紀念球」。或許有球迷會好奇，為何大谷翔平只是出來練打，就能引起如此巨大的騷動？事實上，這位大聯盟頂級巨星近年來非常「鮮少」參加球場上的戶外自由打擊。現代大聯盟棒球極度講究科學化訓練，大谷翔平平時極度仰賴場館內部的「室內打擊區」。在室內，他能利用高科技儀器（如高速攝影機、擊球數據追蹤系統）來精準微調自己的揮棒軌跡、擊球初速與仰角，同時也能避免戶外風向干擾數據。因此，大谷願意親自站上巨蛋球場進行戶外打擊練習，往往只有兩個原因：一是為了確認特定球場的空間感與屋頂吃球的視覺死角；二就是「撒必死」，以回饋現場提早進場苦候的熱情球迷。這也是為何今天在場的球迷會大喊「賺爛了」的原因。當大谷翔平結束這段震撼全場的自由打擊秀，走出打擊練習籠時，東京巨蛋內近4萬名觀眾不約而同地報以極度熱烈的掌聲，向這位棒球界的至高傳奇致敬。