▲2026年世界棒球經典賽台韓大戰，韓國先發投手柳賢振面對中華隊，主投三局失1分。（圖／記者葉政勳攝）

▲總教練曾豪駒針對韓國傳奇左投柳賢振祭出三大變陣，陳晨威空降第二棒組成極速雙箭頭、吳念庭滿血回歸纏鬥消耗球數、「費仔」費爾柴德、張育成右打核心伺機收割。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）預賽台韓關鍵戰，原本被外界預測將是一場火力互轟的高比分對決，但比賽前段卻呈現截然不同的面貌。即使六下挨了金倒永兩分砲，但本場比賽，中華隊已經展現出真正的實力風貌。本場比賽的關鍵之一，在於中華隊打線對韓國先發左投柳賢振的策略修正。二局上，張育成鎖定速球轟出右外野陽春全壘打，為中華隊打破僵局。這一擊不僅是技術層面的成功，更在心理層面為球隊帶來突破。投手調度方面，中華隊採取明確的雙先發布局。古林睿煬前四局投出近乎完美內容，12上12下的壓制讓韓國打線難以展開攻勢。他的球路高低搭配得宜，節奏穩定，完全掌控比賽氛圍。第五局因保送與對手纏鬥出現壘上壓力，中華隊教練團迅速做出決斷，換上林維恩接手。林維恩在一、三壘有人情況下製造雙殺，雖失一分，但成功將局面控制在最低風險範圍。這次換投節奏明快，展現教練團對局勢判讀的成熟與果斷。與前兩戰打線低迷不同，本場比賽中華隊在背水一戰的壓力下展現更成熟的應變能力。兩發陽春砲雖仍未形成連續串聯，但已有效喚醒長打火力，也讓場上氣勢明顯轉變。這種不同球員輪流挺身而出的畫面，讓人重新看見過往高峰時期的節奏。目前中華隊仍需強化的是打線串聯效率。若能在後段局數形成連續安打攻勢，將可進一步拉開比分差距，減輕牛棚負擔。柳賢振僅投三局便退場，韓國提前動用牛棚，比賽正式進入後段博弈階段。中華隊能否延續投手穩定度，並把握得點圈機會，將成為勝負分水嶺。