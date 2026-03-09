我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰赴日本東京觀看世界棒球經典賽，引發熱議！王義川今（7）日在政論節目《前進新台灣》透露，其實早在上週三（4日）他就已經知情，表示當時與立委郭國文一同在日本眾議院，拜訪四位隸屬安倍系統的眾議員，席間對方意外透露「行政院長卓榮泰禮拜六要來」，讓他與郭國文當下感到非常驚訝。為了嚴守外交機密，王義川形容那幾天「知道秘密不能講」的過程非常痛苦，甚至不敢打電話回台灣查證，擔心一旦撥出電話就可能導致消息走漏。他強調這次行程是成功的「運動外交」，利用棒球活動作為媒介，結合民間力量與文化交流來推動外交工作。直到7日下午媒體正式報導並貼出照片後，他才終於鬆了一口氣，並指出日本媒體對此也抱持正面評價。這場行動中在新聞標題中被冠上「首位、首度」等字眼，象徵行政院長前往東京的指標性意義。王義川認為這件事應當讓國人感到高興，儘管可能會引起對岸的不滿，但日本願意配合並促成此項作業，顯示台日關係的緊密程度。他感嘆，外交工作的困難度極高，能順利完成這場祕密出訪相當不容易。