中東地區衝突不斷升級，戰火雖然距離東南亞數千公里遠，但對於高度依賴能源進口的東南亞國家而言，經濟衝擊正迅速浮現。分析人士指出，東南亞正處於風險下游，由於近年對進口化石燃料的依賴加深，且能源需求持續上升，各國正密切關注能源安全與通膨考驗。隨著荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運風險上升，布倫特原油價格於週一突破每桶100美元。全球約有5分之1的石油日消耗量經由該海峽運輸，一旦供應長期中斷，將嚴重衝擊實體供應量。數據顯示，菲律賓約有96%的石油來自波斯灣，越南與泰國則分別有87%與74%依賴該地區。東協與東亞經濟研究所（ERIA）研究顯示，多數東南亞國家的石油與天然氣儲備僅能支應20至50天。泰國儲備超過60天，印尼約21至25天，越南則不足20天。為因應危機，菲律賓與泰國已採取節能措施，包含限制公務員使用空調與減少出差。緬甸實施車輛單雙號限行，寮國與柬埔寨甚至出現加油站大排長龍的景象。能源經濟學者警告，若出口國減少石油產品出口，進口國將承受更大壓力，任何依賴能源進口的經濟體都難逃通膨風險。以新加坡為例，油價上漲將推高交通與公用事業費用，並逐步傳導至食品、零售及建築成本。專家建議，若衝突持續，各國需加快供應來源多元化，並延長儲備以應對長期危機。