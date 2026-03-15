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▲東海（右）、銀赫（左）在2024年櫻花季時為粉絲帶來金曲串燒舞台。（圖／寬寬整合行銷）

韓流帝王團SUPER JUNIOR的人氣小分隊D&E（東海、銀赫）今（15）晚將登上櫻花季壓軸舞台，為台下的粉絲帶來40分鐘的表演！兩人以強大舞台魅力與超強現場互動著稱，每次來台演出都能掀起粉絲熱潮，《NOWNEWS今日新聞》為您整理SUPER JUNIOR D&E演出必看3大亮點，同時為您附上2024年歌單加上今年歌曲預測，讓您不錯過任何精彩瞬間！D&E的演出除了舞台魅力，台下E.L.F的應援同樣是看點之一，大家對歌曲旋律與應援台詞都相當熟悉，幾乎全場都能跟著一起合唱。因此建議準備入場的粉絲可以先複習歌單中的經典曲目，會更容易融入演出氣氛，尤其是歌曲〈'Bout You〉，東海常在演唱時開玩笑帶動全場一起喊「赫宰」，成為最有趣的互動橋段之一。〈B.A.D〉〈Danger〉〈Growing Pains〉〈'Bout You〉〈Oppa, Oppa〉〈Can You Feeling It?〉〈GGB〉（未完整演唱）隨著D&E今年再度回歸櫻花季舞台，預計從晚上9點30分唱到10點10分，粉絲也推測兩人可能會補唱上次沒能完整演出的〈GGB〉，並預測〈Go High〉、〈Run Away〉也會被加入歌單，讓40分鐘的舞台從頭嗨到尾，再度把櫻花季現場變成專場演唱會。D&E可說是SUPER JUNIOR團內最活躍的小分隊之一，除了大隊活動外，東海與銀赫多年來持續推出專輯、巡演與單曲，累積大量人氣與代表作品，兩人默契十足的舞台表現，加上舞曲與抒情歌兼具的曲風，使他們每次登台都能迅速炒熱氣氛！D&E在台灣的人氣一直居高不下，其中東海更因多年來持續在台灣活動，加上過去曾在台灣長住、拍戲的經驗，中文能力可以說是相當流利，演出時幾乎可以不用翻譯就能和粉絲聊天，而他們也時常在舞台上甜喊粉絲「老婆」，每次開口都能讓全場瞬間尖叫，成為演唱會必備名場面。