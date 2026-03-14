2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，將於明（15）日正式閉幕，本次最大亮點是任天堂超強IP「超級瑪利歐區」主題燈區，吸引大小朋友前往朝聖。但有遊客表示，反而對超過500家攤販的特色市集更有興趣，網路上也爆好評，大讚品項多又美味。《NOWNEWS》記者在上周直擊現場，發現市集人氣度不輸其他園區，到了晚上也擠著水洩不通，每家店都排起長隊伍，熱門度完全不容小覷。
2026台灣燈會不只瑪利歐！內行改逛這區全愛上：玩整天沒問題
2026台灣燈會選在嘉義縣舉辦，從3月3日起至3月15日連續13天點燈，本屆熱門景點眾多，包括超級瑪利歐區、TECH WORLD館，還有許多特色活動，都在網路影響廣大討論。但有遊客反而對燈飾、遊行沒有太大興趣，反而將焦點全放在台灣燈會特色市集上，笑說「燈會興趣不大，只對有500家攤販很有興趣」。
台灣燈會市集變夜市！推薦爆紅美食：茶之魔手、糖葫蘆都夯
據了解，今年台灣燈會重返嘉義，以｢哩馬來嘉｣為主題，打造結合在地風⼟、創意與燈光藝術的多元市集，全區設立超過500家攤販，不論是經典道地小吃、伴⼿禮、優鮮產品，甚至連手搖飲都可有，民眾可以吃吃喝喝逛燈會，部分店家還會推出抽獎等活動，一旁還有草地可以席地而坐，吃喝一整天完全都沒問題。
《NOWNEWS今日新聞》記者於上周六實際直擊市集，從中午11時後陸續有許多店家出來擺攤，但未開始營業的店家還是很多，建議等到1時～2時再開逛比較恰當。而台灣燈會市集根本是把夜市整個搬來，不論是雞排、麻辣鴨血、鳥蛋、糖葫蘆、古早味紅茶冰、地瓜球等都能吃到，就連南霸天手搖飲料「茶之魔手」也有進駐。
而本屆燈會市集爆紅美食非常多，包含157攤位糖葫蘆（已調整至027攤位）、506攤位福氣大腸麵線（已調整至431攤位）、483攤位大王碳烤雞排、058攤位圓木仙草等，皆是來台灣燈會必吃的美食，網路評價都十分高！
台灣燈會倒數！5點前衝市集最佳：位子少得站著吃
但上周末晚上突然湧入大量人潮，特色市集也被擠得水洩不通，每家攤販都排起很長人龍，想要買到食物得花費更多時間，且移動也相當不便。由於明天起也正逢周末，加上距離閉幕剩2天，預計人潮可能更多，建議有想吃或想買的市集攤販，趕緊早點前往或在下午5時前購買完成。
另外，台灣燈會市集最大缺點，記者認為是座位數不足，雖然市集中間區有特別設立2～3區座位區，還有擺放垃圾桶，但由於人潮太多，座位數還是沒辦法負荷，多數人都是直接坐在草坪區，或是直接站著，也有人坐在自行攜帶的推車上，對於買熱食想現場享用比較不便。
台灣燈會免費領50元！50元美食券發放時間、方式一次看
最後，也有提醒民眾，台灣燈會期間有發放免費美食券50元，每人限領一張，數量有限，送完為⽌，民眾可以透過排隊或完成指定任務兌換，例如拍照打卡、現場租用環保餐具等，或憑當⽇⼤眾運輸票根領取。
📍台灣燈會「50元美食券」發放時間
◼︎ 平日：14:00 ､18:00
◼︎ 假日：11:00 ､17:00
📍台灣燈會「50元美食券」發放方式
◼︎ 方式一：現場排隊領取
燈會期間於「多元市集區」定時發放，每人限領1張，數量有限、發完為止。
◼︎ 方式二：拍照打卡
1️⃣ 在燈會現場拍照。
2️⃣ 上傳至個人社群平台，加上Hashtag「#2026台灣燈會在嘉義」，標記2位好友。
3️⃣ 於「非美食券免費發放時段」至多元市集區出示畫面驗證
◼︎ 方式三：環保餐具行動
現場使用環保餐具並完成歸還（前100名），經確認後即可兌換美食券1張。
◼︎ 方式四：大眾運輸票根兌換
憑「活動當日」高鐵或台鐵票根，於「非美食券免費發放時段」至多元市集區驗證，每張票根限兌換1次。
資料來源：2026台灣燈會在嘉義官網、慢遊嘉義
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2026台灣燈會選在嘉義縣舉辦，從3月3日起至3月15日連續13天點燈，本屆熱門景點眾多，包括超級瑪利歐區、TECH WORLD館，還有許多特色活動，都在網路影響廣大討論。但有遊客反而對燈飾、遊行沒有太大興趣，反而將焦點全放在台灣燈會特色市集上，笑說「燈會興趣不大，只對有500家攤販很有興趣」。
據了解，今年台灣燈會重返嘉義，以｢哩馬來嘉｣為主題，打造結合在地風⼟、創意與燈光藝術的多元市集，全區設立超過500家攤販，不論是經典道地小吃、伴⼿禮、優鮮產品，甚至連手搖飲都可有，民眾可以吃吃喝喝逛燈會，部分店家還會推出抽獎等活動，一旁還有草地可以席地而坐，吃喝一整天完全都沒問題。
而本屆燈會市集爆紅美食非常多，包含157攤位糖葫蘆（已調整至027攤位）、506攤位福氣大腸麵線（已調整至431攤位）、483攤位大王碳烤雞排、058攤位圓木仙草等，皆是來台灣燈會必吃的美食，網路評價都十分高！
但上周末晚上突然湧入大量人潮，特色市集也被擠得水洩不通，每家攤販都排起很長人龍，想要買到食物得花費更多時間，且移動也相當不便。由於明天起也正逢周末，加上距離閉幕剩2天，預計人潮可能更多，建議有想吃或想買的市集攤販，趕緊早點前往或在下午5時前購買完成。
另外，台灣燈會市集最大缺點，記者認為是座位數不足，雖然市集中間區有特別設立2～3區座位區，還有擺放垃圾桶，但由於人潮太多，座位數還是沒辦法負荷，多數人都是直接坐在草坪區，或是直接站著，也有人坐在自行攜帶的推車上，對於買熱食想現場享用比較不便。
最後，也有提醒民眾，台灣燈會期間有發放免費美食券50元，每人限領一張，數量有限，送完為⽌，民眾可以透過排隊或完成指定任務兌換，例如拍照打卡、現場租用環保餐具等，或憑當⽇⼤眾運輸票根領取。
📍台灣燈會「50元美食券」發放時間
◼︎ 平日：14:00 ､18:00
◼︎ 假日：11:00 ､17:00
📍台灣燈會「50元美食券」發放方式
◼︎ 方式一：現場排隊領取
燈會期間於「多元市集區」定時發放，每人限領1張，數量有限、發完為止。
◼︎ 方式二：拍照打卡
1️⃣ 在燈會現場拍照。
2️⃣ 上傳至個人社群平台，加上Hashtag「#2026台灣燈會在嘉義」，標記2位好友。
3️⃣ 於「非美食券免費發放時段」至多元市集區出示畫面驗證
◼︎ 方式三：環保餐具行動
現場使用環保餐具並完成歸還（前100名），經確認後即可兌換美食券1張。
◼︎ 方式四：大眾運輸票根兌換
憑「活動當日」高鐵或台鐵票根，於「非美食券免費發放時段」至多元市集區驗證，每張票根限兌換1次。