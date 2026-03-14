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2026台灣燈會不只瑪利歐！內行改逛這區全愛上：玩整天沒問題

但有遊客反而對燈飾、遊行沒有太大興趣，反而將焦點全放在台灣燈會特色市集上，笑說「燈會興趣不大，只對有500家攤販很有興趣」。

▲今年台灣燈會重返嘉義，以｢哩馬來嘉｣為主題，打造結合在地風⼟、創意與燈光藝術的多元市集，全區設立超過500家攤販，不論是經典道地小吃、伴⼿禮、優鮮產品，甚至連手搖飲都可有。（圖／記者陳雅雲攝）

台灣燈會市集變夜市！推薦爆紅美食：茶之魔手、糖葫蘆都夯

▲台灣燈會特色市集美食眾多，除了南霸天「茶之魔手」以外，還有糖葫蘆、大腸麵線等都備受老饕喜愛。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書、Threads）

而台灣燈會市集根本是把夜市整個搬來，不論是雞排、麻辣鴨血、鳥蛋、糖葫蘆、古早味紅茶冰、地瓜球等都能吃到，就連南霸天手搖飲料「茶之魔手」也有進駐。

包含157攤位糖葫蘆（已調整至027攤位）、506攤位福氣大腸麵線（已調整至431攤位）、483攤位大王碳烤雞排、058攤位圓木仙草等

▲2026台灣燈會市集攤販名單。（圖／2026台灣燈會在嘉義官網）

▲2026台灣燈會市集攤販名單。（圖／2026台灣燈會在嘉義官網）

台灣燈會倒數！5點前衝市集最佳：位子少得站著吃

由於明天起也正逢周末，加上距離閉幕剩2天，預計人潮可能更多，建議有想吃或想買的市集攤販，趕緊早點前往或在下午5時前購買完成。

雖然市集中間區有特別設立2～3區座位區，還有擺放垃圾桶，但由於人潮太多，座位數還是沒辦法負荷，多數人都是直接坐在草坪區，或是直接站著，也有人坐在自行攜帶的推車上

▲台灣燈會市集雖然有設立座位區，但仍無法負荷龐大的人流，不少人會直接站著吃，或是坐在自行攜帶的推車上，對於買熱食想現場享用比較不便。（圖／翻攝Threads）

台灣燈會免費領50元！50元美食券發放時間、方式一次看

台灣燈會「50元美食券」發放時間

台灣燈會「50元美食券」發放方式

◼︎ 方式一：現場排隊領取

◼︎ 方式二：拍照打卡

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方式三：環保餐具行動

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方式四：大眾運輸票根兌換